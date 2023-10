Κόσμος

Μπλίνκεν: Είμαστε εδώ στο πλευρό του Ισραήλ… και δεν θα πάμε πουθενά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τόσο ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, όσο και ο Πρόεδρος του Ισραήλ, εξίσωσαν την Χαμάς με τον ISIS.

-

Καθώς οι Ισραηλινές δυνάμεις ετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο του πολέμου, η κυβέρνηση Μπάιντεν παραμένει επικεντρωμένη στο πρόβλημα των Αμερικανών ομήρων, Με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Αντόνι Μπλίνκεν αφίχθη στο Τελ Αβίβ και μια ομάδα με μέλη του FBI και του Πενταγώνου. όλοι τους ειδικοί στα επίλυση περιστατικών ομήρων, σε εμπόλεμες ζώνες από το Αφγανιστάν έως το Ιράκ και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, κατά τις κοινές του δηλώσεις με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ωστόσο, όπως τόνισε, έχει σημασία ο τρόπος που το κάνει.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ βρίσκεται στο Ισραήλ προκειμένου να δείξει την αλληλεγγύη των ΗΠΑ με τη χώρα.

Κατά τις δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα, έκανε γνωστό ότι στην επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ έχουν χάσει την ζωή τους τουλάχιστον 25 Αμερικανοί και δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον εργάζεται στενά με το Ισραήλ για να διασφαλίσει την απελευθέρωση των ανθρώπων που αιχμαλωτίστηκαν από τη Χαμάς.

Διαβεβαίωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ είναι στο πλευρό του Ισραήλ. «Είμαστε εδώ, δεν θα πάμε πουθενά», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι είναι καθ΄οδόν νέα στρατιωτική βοήθεια. “Το μήνυμα που φέρνω στο Ισραήλ είναι το εξής: μπορεί να είσαι αρκετά δυνατός μόνος σου για να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, αλλά όσο υπάρχει η Αμερική δεν θα χρειαστεί ποτέ, μα ποτέ (να τον υπερασπιστείς μόνος σου)».

Η Χαμάς είναι «σαν τον ISIS», ανέφερε επίσης συμφωνώντας με τον Νετανιάχου. «Όποιος θέλει ειρήνη και δικαιοσύνη πρέπει να καταδικάσει τη βασιλεία του τρόμου της Χαμάς. Η Χαμάς έχει μόνο μια ατζέντα – να καταστρέψει το Ισραήλ και να δολοφονήσει Εβραίους», υποστήριξε. Τόνισε όμως: «Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς δεν αντιπροσωπεύει τον παλαιστινιακό λαό».

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «όπως συνετρίβη το Ισλαμικό Κράτος, έτσι πρέπει να συντριβεί και η Χαμάς».

Ανέφερε, δε, ότι ουδείς ηγέτης πρέπει να συναντηθεί με τη Χαμάς, ενώ τόνισε ότι καμία χώρα δεν πρέπει να τη φιλοξενεί. Τόνισε, δε, ότι «όλοι πρέπει να σταθούμε ενωμένοι απέναντι στο κακό».

Ειδήσεις σήμερα:

Πεδίον του Άρεως: Ανθρώπινο κρανίο βρέθηκε πάνω σε δέντρο

Ομαδικός βιασμός 13χρονης σε αυλή σχολείου της δυτικής Αττικής

Αττική: Ραδιενεργά ίχνη του Τσέρνομπιλ επιβιώνουν