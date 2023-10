Reuters - Στουρνάρας: Εφικτός στόχος η ανάπτυξη 3% το 2024

Οικονομία

Ο διοικητής της ΤτΕ ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ε.Ε., ενώ η Αθήνα σημειώνει πρωτογενή πλεονάσματα.

Εφικτός είναι ο στόχος για ρυθμό ανάπτυξης 3% στην ελληνική οικονομία το 2024, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, λόγω των ισχυρών επενδύσεων, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Γιάννης Στουρνάρας.

Μιλώντας στο Reuters, ανέφερε ότι η πρόβλεψη της ΤτΕ είναι πολύ κοντά στις εκτιμήσεις της ελληνικής κυβέρνησης για ανάπτυξη 3% το 2024, έπειτα από μια ανάπτυξη 2,3% το 2023 λόγω των ισχυρών ξένων επενδύσεων, της εγχώριας ζήτησης και των εισροών από τον τουρισμό.

Όπως τόνισε, τα επόμενα πέντε με έξι χρόνια η Ελλάδα θα γνωρίσει ισχυρές εισροές ξένων κεφαλαίων, είτε μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων, είτε με τη μορφή επιδοτήσεων, και επιπλέον θα πετύχει πρωτογενή πλεονάσματα.

«Αυτό δικαιολογεί γιατί τα νούμερα του 2,5%, του 2,7% ή και του 3% θεωρούνται ρεαλιστικά», πρόσθεσε.

Η Ελλάδα αναμένει να λάβει περισσότερα από 55 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια τα επόμενα έξι χρόνια. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο «βλέπει» ανάπτυξη 2% το 2024.

Ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι είναι ρεαλιστική ακόμη και μια ετήσια μείωση 10 ποσοστιαίων μονάδων του λόγου χρέους προς το ΑΕΠ κάθε χρόνο.

Αναφερόμενος στις συνέπειες της κακοκαιρίας Daniel, είπε ότι μπορεί να αντιμετωπιστούν χωρίς «μεγάλες επιπτώσεις» στην οικονομία.

Ως προς τις τράπεζες, σημείωσε ότι η αποεπένδυση της συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) «κλείνει έναν κύκλο» που ξεκίνησε με την κρίση χρέους, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να συμμετάσχουν μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες ως στρατηγικοί εταίροι στις ελληνικές τράπεζες.

«Γνωρίζω ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο, καθώς ακόμη δεν έχουμε ένα πλήρως ενοποιημένο τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη» σημείωσε και πρόσθεσε: «Ελπίζω ωστόσο ότι το ΤΧΣ θα αγωνιστεί για να βρει καλούς στρατηγικούς επενδυτές, μακροχρόνιους επενδυτές, για να πουλήσει τις μετοχές που κατέχει».

