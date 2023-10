Κόσμος

Μενέντεζ: Νέα δίωξη σε βάρος του

Στο αναθεωρημένο κατηγορητήριο που υποβλήθηκε σε βάρος του, κατηγορείται ότι συμμετείχε σε μια συνωμοσία με σκοπό να ενεργήσει ως ξένος πράκτορας για λογαριασμό της αιγυπτιακής κυβέρνησης.

Νέα δίωξη σε βάρος του Δημοκρατικού γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ άσκησαν οι ομοσπονδιακές εισαγγελικές αρχές, με την κατηγορία ότι συμμετείχε σε μια συνωμοσία με σκοπό να ενεργήσει ως ξένος πράκτορας για λογαριασμό της αιγυπτιακής κυβέρνησης.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται στο αναθεωρημένο κατηγορητήριο που υποβλήθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν. Συνολικά οι κατηγορίες σε βάρος του Μενέντεζ είναι τέσσερις και η δίκη του για διαφθορά έχει προσδιοριστεί για τον επόμενο Μάιο.

Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Μενέντεζ και η σύζυγός του, Ναντίν, δέχτηκαν ράβδους χρυσού και εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε μετρητά προκειμένου να ασκήσουν επιρροή ή να παρέμβουν στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου υπέρ τριών επιχειρηματιών από το Νιου Τζέρσι αλλά και για να βοηθήσουν την αιγυπτιακή κυβέρνηση.

Ο Μενέντεζ ήταν μέχρι πρόσφατα επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, θέση από την οποία παραιτήθηκε μέχρι να επιλυθούν οι δικαστικές περιπέτειές του. Σύμφωνα με τη νέα κατηγορία, ενεργούσε εκ μέρους Αιγύπτιων αξιωματούχων του στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών, χωρίς να έχει δηλωθεί εκ των προτέρων ως «ξένος πράκτορας» στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ένας από τους συγκατηγορουμένους του, ο επιχειρηματίας Ουαέλ Χάνα, κανόνισε να συναντηθεί ο γερουσιαστής με Αιγύπτιους αξιωματούχους οι οποίοι του άσκησαν πιέσεις να εγκρίνει την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στη χώρα τους. Σε αντάλλαγμα ο επιχειρηματίας έβαλε τη Ναντίν Μενέντεζ στο μισθολόγιο της εταιρείας του.

Ο Μενέντεζ, η σύζυγός του και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, οι επιχειρηματίες Ουαέλ Χάνα, Χοσέ Ουρίμπα και Φρεντ Ντάιμπς, έχουν δηλώσει αθώοι σε όλες τις κατηγορίες.

