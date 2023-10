Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Κασσελάκης: Το Συνέδριο δεν γίνεται για “ξεκαθάρισμα λογαριασμών”, αλλά...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομιλία στο Κερατσίνι είχε το πρόγραμμα του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που περιστοιχιζόταν απο τον Παύλο Πολάκη και άλλα στελέχη του κόμματος.

-

«Ήλθε η ώρα η σύγχρονη Αριστερά να σταματήσει να ασχολείται με χαζομάρες και να κερδίσει», ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης σε συγκέντρωση όπου συνομίλησε με τους πολίτες στο Κερατσίνι και πρόσθεσε: «Έχουμε ευθύνη να βρούμε τον βηματισμό μας και να κάνουμε όχι μόνο αντιπολίτευση αλλά να βρούμε πολιτικές από την βάση προς τα πάνω που θα πείθουν».

Τον κ. Κασσελάκη προλόγισε η Νίνα Κασσιμάτη, ενώ στην συγκέντρωση μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο Παύλος Πολάκης, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Νίκος Παππάς, ο Πέτρος Παππάς, ο Κώστας Ζαχαριάδης, η Δώρα Αυγέρη.

Απευθυνόμενος προς τον κόσμο είπε: «Οι εποχές έχουν αλλάξει, είμαστε στο 2023. Είπα προχθές στον ΣΕΒ ότι το κεφάλαιο είναι ένα εργαλείο για να μειώσουμε τις ανισότητες. Ο ρόλος της σύγχρονης αριστεράς είναι να ξέρει που ζούμε σε ποιον κόσμο ζούμε, και να πείσουμε ότι θα δώσουμε ευκαιρίες, στέγη και μικροπιστώσεις σε όλους και κυρίως στους νέους. Αγωνίζομαι για όλους αλλά κυρίως για τους νέους».

Αναφέρθηκε στην πρόσκληση να γραφτούν στον isyriza νέα μέλη λέγοντας: «Μετά την πρόσκληση που έκανα γράφτηκαν 500 νέα μέλη στο ΣΥΡΙΖΑ» και πρόσθεσε απευθυνόμενος προς τα παλαιότερα στελέχη που ασκούν κριτική: «Πότε εσείς φέρατε 500 νέα μέλη σε μία μέρα; Πρέπει να προσκαλέσουμε τους πολίτες». Συνεχίζοντας ανέφερε: «Εσείς μου δώσατε την ευκαιρία, τώρα δώστε την ευκαιρία σε νέα μέλη. Οι αξίες της αριστεράς είναι ανεκτικότητα και κοινό καλό. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό; Μόνο με ιδιωτικοποιήσεις; Έρχεται η ΝΔ και θέλει να τα ιδιωτικοποιήσει όλα. Τα πανεπιστήμια, την υγεία, τα δημόσια αγαθά. Το αποτέλεσμα της πολιτικής της ΝΔ είναι η επιδείνωση σε όλους τους τομείς. Πόσους μήνες χρειάζεται για να κλείσετε ένα ραντεβού στα νοσοκομεία; Εμείς θα υπερασπιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα της υγείας. Στην καμπάνια μου το μεγαλύτερο χειροκρότημα το έπαιρνα όταν έλεγα ότι δεν έχουμε γεννηθεί για να είμαστε ραγιάδες. Στον Βόλο, φοβούνται να ψηφίσουν ελεύθερα γιατί φοβούνται τα αντίποινα. Είναι δυνατόν το 2023 να συγκρούονται δύο τραίνα από πολιτική επιλογή και όχι από φυσική καταστροφή; Είναι δυνατόν στην Ρόδο να μαίνονται πυρκαγιές για 11 μέρες. Ποιος πληρώνει το κόστος; Η νέα γενιά. Προχθές στον ΣΕΒ είπα για την ψωροκώσταινα, να πάμε μπροστά επιτέλους να γίνουμε σύγχρονη Ευρώπη. Είμαι εδώ για να τα αλλάξουμε όλα, αλλά δεν μπορώ μόνος σας θέλω μαζί μου».

Αναφέρθηκε στα εθνικά θέματα λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «θα εγγυάται την άμυνα του τόπου αλλά δεν θα εμπλέκεται σε περιπέτειες της Αμερικής» και πρόσθεσε: «Λένε ότι είμαι φυτευτός. Εγώ δεν έχω πόθεν έσχες να κρύψω, δεν είμαι φυτευτός, άλλοι έχουν πόθεν έσχες να κρύψουν».

Γενικεύοντας είπε ότι «πρέπει σε πολλά θέματα να βρούμε σύγχρονες λύσεις. Η στέγη θα είναι το μεγαλύτερο θέμα μου στο εξής για την νέα γενιά. Επίσης πώς θα διαλύσουμε τα καρτέλ στον ηλεκτρισμό. Έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη βάζουν τα pass και κατεβαίνει. Ποιος τα πληρώνει όμως τα pass, η οικογένεια Μητσοτάκη τα πληρώνει;. Χρειαζόμαστε ένα κοινωνικό κράτος όπως αυτό που έχτιζε ο Ανδρέας Παπανδρέου ή το κοινωνικό δίχτυ που έφτιαξε ο Αλέξης Τσίπρας».

Για την διεύρυνση του κόμματος είπε: «Πρέπει να χτίσουμε θετική πολιτική και πρέπει να προσκαλέσουμε τα νέα μέλη, ώστε να δείξουμε ότι το κόμμα δεν είναι ξινίλα αλλά αγκαλιά. Το ίδιο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Αναφέρθηκε στις Ευρωεκλογές και είπε ότι θα σεβαστεί τα παλαιότερα στελέχη ωστόσο «ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγάλει και νέα στελέχη στην Ευρωβουλή, αυτή είναι η εντολή που πήρα και θα την τιμήσω. Αυτό που κάνουμε εδώ, τις συναντήσεις με τους πολίτες, θα το συνεχίσουμε μέχρι τις επόμενες εκλογές και στην συνέχεια. Πρέπει να σπάσουμε τους μηχανισμούς των συμφερόντων».

Σε παρατήρηση πολίτη ότι «είσαι μεσσίας» απάντησε: «Όχι καθόλου, συνεργάτης είμαι και συνάνθρωπος». Απαντώντας σε ερώτηση από το κοινό για το θέμα της «ατιμωρησίας» είπε: «Ποιοι προσφέρουν ακαταδίωκτο στα τραπεζικά στελέχη; Αυτοί που χρωστάνε 400 εκατομμύρια ευρώ». Ακολούθως ξεκαθάρισε: « Ο ΣΥΡΙΖΑ θα χρειαστεί την βοήθειά σας και της ομογένειας αλλά δεν θα μπούμε στην λούμπα του δανεισμού».

Για τα εσωκομματικά ανέφερε: «Η εκλογή μου σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας θέλει να κυβερνήσουμε ξανά, άρα να δώσουμε έμπρακτες λύσεις. Το να βγάλεις όμως αριστερόμετρο και να το βάλλεις σε κάποιον άλλο είναι δεξιά πρακτική. Αριστερά είναι να τους αγκαλιάσεις όλους, αν θέλουν να αγωνιστούν μαζί μας». Σημείωσε ότι «πρώτα θα κάνουμε ρήξεις και μετά από κάτω προς τα πάνω θα χτίσουμε πολιτική».

Προανήγγειλε ακόμη ότι στις επόμενες εκλογές «5 από τις 15 θέσεις του ψηφοδελτίου Επικρατείας θα είναι από τους νέους που θα τους επιλέξουν οι ίδιοι οι νέοι».

Για το επικείμενο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Δεν θα είναι συνέδριο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών θα είναι συνέδριο για την κοινωνία». Απαντώντας σε παρατήρηση πολίτη είπε: «Υπάρχει δικαιοσύνη αλλά δουλεύει για τους πολύ λίγους».

Ο κ. Κασσελάκης έδωσε έμφαση στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί η διαφθορά: «Ρωτάνε, πώς θα χρηματοδοτήσεις το ένα ή το άλλο, το πρώτο είναι να σταματήσεις την διαφθορά, αν οι αγορές δουν ότι η χώρα διοικείται σωστά θα τη στηρίξουν. Η δημοσιονομική σταθεροποίηση έχει επέλθει μέσω της φτωχοποίησης του πολίτη». Αναφέρθηκε στην δικαιοσύνη λέγοντας: «Η δικαιοσύνη είναι ο μεγάλος ασθενής της χώρας. Σε 24 ώρες βγάλανε ανακοίνωση εναντίον μου αλλά για τα άλλα θέματα τι κάνουν; Είναι αλήθεια ότι έχουν υποστελέχωση τα δικαστήρια και ελλείψεις υποδομής. Θα στηρίξουμε τους έντιμους δικαστές, αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να είμαστε αυτοδύναμη κυβέρνηση».

Κλείνοντας επιτέθηκε στην κυβέρνηση: «Έχουμε κυβέρνηση με επικίνδυνη πολιτική και με εθνικά επικίνδυνη πολιτική, ακόμη και με αποστρατικοποίηση των νησιών».

Ειδήσεις σήμερα:

Ομαδικός βιασμός 13χρονης σε αυλή σχολείου της δυτικής Αττικής

Μητσοτάκης - Πτωχός: Κοινή περιοδεία στην Τρίπολη (εικόνες)

Μαίρη Χρονοπούλου: Το πάρτι για το “τελευταίο αντίο”