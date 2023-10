Life

“Archie”: Ο Τζέισον Άιζακς υποδύεται τον Κάρι Γκράντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σειρά αφηγείται την ιστορία του Κάρι Γκραντ, ο οποίος γεννήθηκε ως Άρτσιμπαλντ Αλεξάντερ Λιτς στο Μπρίστολ το 1904

-

Ο Άγγλος ηθοποιός, Τζέισον Άιζακς πρωταγωνιστεί ως το είδωλο του Χόλυγουντ, Κάρι Γκραντ στη μίνι σειρά «Archie» που αφηγείται τη ζωή του ηθοποιού.

Ο 60χρονος Τζέισον Άιζακς υποδύθηκε τον Λούσιους Μαλφόι στη σειρά ταινιών Χάρι Πότερ σε ανάρτησή του στο Twitter τόνισε ότι «υπήρξε και θα υπάρξει μόνο ένας Κάρι Γκραντ». «Ανυπομονώ να υποδυθώ τον Άρτσι Λιτς, όμως, ο οποίος δυσκολεύτηκε και ο ίδιος να υποδύεται τον Κάρι Γκραντ» έγραψε ο Τζέισον Άιζακς στο Twitter.

«Ένας συναρπαστικός, περίπλοκος, στοιχειωμένος άντρας που ήταν πολύ, πολύ πιο όμορφος από εμένα» σημείωσε στο tweet του. Οι πρώτες εικόνες του Τζέισον Άιζακς ως Κάρι Γκραντ κυκλοφόρησαν από την BritBox και το ITVX.

Στις εικόνες, ο Τζέισον Άιζακς φαίνεται μαυρισμένος, φορά γυαλιά με χοντρό σκελετό και έχει χτενισμένα, γκρι-μαύρα μαλλιά με χωρίστρα στο πλάι.

Η σειρά αφηγείται την ιστορία του Κάρι Γκραντ, ο οποίος γεννήθηκε ως Άρτσιμπαλντ Αλεξάντερ Λιτς στο Μπρίστολ το 1904. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια σε ακραία φτώχεια, αντιμέτωπος με τη μοιχεία του πατέρα του και την απώλεια του μεγαλύτερου αδελφού του Τζον. Στα 14 του, εντάχθηκε στον θίασο του Μπομπ Πέντερ και μετακόμισε στις ΗΠΑ και αμέσως μετά γεννήθηκε ο Κάρι Γκραντ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Άγιος Νικόλαος: Νεκρός νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας

Μαίρη Χρονοπούλου: Στερνό αντίο για τη μεγάλη σταρ (εικόνες)

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η νέα Σελήνη στο Ζυγό και οι προβλέψεις του Σαββατοκύριακου (βίντεο)