Ιράν: Το Ισραήλ θα φταίει αν ανοίξουμε μέτωπο μαζί του

Το άνοιγμα νέου μετώπου κατά του Ισραήλ θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της χώρας αυτής στη Γάζα, διαμηνύει η Τεχεράνη, ακονίζοντας το "σπαθί' της.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, η χώρα του οποίου στηρίζει την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, δήλωσε σήμερα ότι το άνοιγμα ενός «νέου μετώπου» κατά του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή θα εξαρτηθεί από τις «ενέργειες» του εβραϊκού κράτους στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία σφυροκοπείται από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Το Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για την άνευ όρων στήριξή του στη Χαμάς εδώ και χρόνια. Μολαταύτα, οι Ιρανοί ηγέτες δηλώνουν ότι η Τεχεράνη δεν εμπλέκεται στην επίθεση που εξαπέλυσε η οργάνωση αυτή το περασμένο Σάββατο στο Ισραήλ, τον «ορκισμένο εχθρό» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει φόβους για το άνοιγμα ενός δεύτερου μετώπου στο βόρειο Ισραήλ, στα σύνορα με τον Λίβανο, εάν η Χεζμπολάχ, επίσης σύμμαχος της Χαμάς και του Ιράν, αποφασίσει να επέμβει.

«Οι αξιωματούχοι ορισμένων χωρών μας ρωτούν για την πιθανότητα ανοίγματος ενός νέου μετώπου (κατά του Ισραήλ) στην περιοχή», είπε ο Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Βαγδάτη μαζί με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι. «Η σαφής απάντησή μας για αυτές τις πιθανότητες είναι ότι όλα εξαρτώνται από τις ενέργειες του σιωνιστικού καθεστώτος στη Γάζα», πρόσθεσε. «Ακόμη και τώρα, τα εγκλήματα του Ισραήλ συνεχίζονται και κανείς στην περιοχή δεν μας ζητά την άδεια να ανοίξει νέα μέτωπα», πρόσθεσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Μετά το Ιράκ, ο Αμπντολαχιάν θα επισκεφθεί τον Λίβανο.

Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί έχει καλέσει «τις μουσουλμανικές και αραβικές χώρες» να συντονίσουν τις ενέργειές τους για «να σταματήσουν τα εγκλήματα» του Ισραήλ. Το βράδυ της Τετάρτης συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας και τον πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ.

