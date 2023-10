Κόσμος

Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ απομακρύνουν τους πολίτες τους από το Ισραήλ

Οργανωμένο σχέδιο απομάκρυνσης των πολιτών των ΗΠΑ από το Ισραήλ θέτουν σε εφαρμογή οι Αρχές, ενώ επίκειται η χερσαία επιδρομή του Ισραήλ στην Γάζα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ναυλώσουν, από αύριο Παρασκευή, πτήσεις για την απομάκρυνση προς την Ευρώπη των Αμερικανών πολιτών που θέλουν να φύγουν από το Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, διευκρινίζοντας ότι 27 Αμερικανοί έχουν σκοτωθεί από την ώρα που η Χαμάς εξαπέλυσε την επίθεσή της.

"Ο πρόεδρος ζήτησε από την ομάδα του να μεριμνήσει ώστε να βοηθήσουμε τους Αμερικανούς πολίτες που θέλουν να φύγουν από το Ισραήλ", δήλωσε ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

"Από αύριο, η αμερικανική κυβέρνηση θα ναυλώσει πτήσεις για να εξασφαλίσει τη μεταφορά των πολιτών της από το Ισραήλ προς διάφορες τοποθεσίες στην Ευρώπη", διευκρίνισε.

Ο Λευκός Οίκος έδωσε έναν νεότερο απολογισμό με 27 Αμερικανούς πολίτες των οποίων ο θάνατος επιβεβαιώθηκε μετά την επίθεση της Χαμάς το Σάββατο.

Απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο να στείλει Αμερικανούς στρατιώτες στο πεδίο της σύγκρουσης, δηλώνοντας ότι οι Ισραηλινοί, ιστορικός σύμμαχος των ΗΠΑ, "δεν το επιθυμούν".

Την 7η Οκτωβρίου, εν μέσω του Σαμπάτ (Σαββάτου), της ημέρας ανάπαυσης των Εβραίων, εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς διείσδυσαν στο Ισραήλ με οχήματα, από αέρα και θάλασσα, για να σκοτώσουν περισσότερους από χίλιους πολίτες στους δρόμους, μέσα στο σπίτι τους ή σε ένα ρέιβ πάρτι, σπέρνοντας τον τρόμο με καταιγισμό ρουκετών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης ακραίας βίας, η οποία προκάλεσε φρίκη στη χώρα, η Χαμάς απήγαγε δεκάδες ομήρους, Ισραηλινούς, ξένους, πολίτες με διπλή υπηκοότητα, τους οποίους απειλεί να εκτελέσει.

Το Ισραήλ απάντησε ανακοινώνοντας πόλεμο για να καταστρέψει τις υποδομές της Χαμάς, σφυροκοπώντας ανελέητα τη Λωρίδα της Γάζας και αναπτύσσοντας δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες γύρω από τον παλαιστινιακό θύλακα, όπως και στα βόρεια σύνορα της χώρας με τον Λίβανο.

Η Λωρίδα της Γάζας, φτωχός και μικροσκοπικός θύλακας με 2,3 εκατομμύρια κατοίκους που υφίστανται χερσαίο, αεροπορικό και θαλάσσιο αποκλεισμό από το 2006, είναι πλέον σε κατάσταση πολιορκίας από τον ισραηλινό στρατό, στερούμενη το νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα και τα τρόφιμα.

