Γάζα: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια.

Τουλάχιστον 45 άμαχοι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή το απόγευμα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μεταδίδει το δίκτυο Al Jazeera επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Εϊάντ Μποζούμ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών στη Γάζα, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ότι ισοπεδώθηκε κτίριο στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο δεκάδες άμαχοι, εκτιμώντας πως ο τελικός απολογισμός θα είναι μεγαλύτερος καθώς η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ερείπια δεν έχει ολοκληρωθεί.

The Israeli military bombarded a residential building in the densely populated Jabaliya refugee camp in northern Gaza, killing at least 45 people and injuring dozens more. pic.twitter.com/Yc9ekVRcjl — Waquar Hasan (@WaqarHasan1231) October 12, 2023

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επιθέσεων που έχουν εξαπολύσει από το Σάββατο οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στην πολιορκούμενη Λωρίδα της Γάζας ανέρχεται σε 1.537 νεκρούς και 6.612 τραυματίες, ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα. Στη σχετική ενημέρωση, υπογραμμίζεται ότι μεταξύ των νεκρών είναι 500 παιδιά και 276 γυναίκες.

