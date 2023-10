Κόσμος

Ισραήλ - Γάζα: Η Βρετανία ενισχύει την στρατιωτική παρουσία στην Μέση Ανατολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοίγει διαρκώς η "βεντάλια" των χωρών που προετοιμάζονται για δυναμική συμμετοχή στις εξελίξεις, μετά το μακελειό που προκάλεσε η Χαμάς.

-

Η Βρετανία θα αναπτύξει δύο πολεμικά πλοία αλλά και ελικόπτερα και αεροσκάφη εποπτείας στην ανατολική Μεσόγειο προκειμένου να στηρίξει το Ισραήλ και να ενισχύσει την περιφερειακή σταθερότητα, ανακοίνωσε απόψε το γραφείο του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ.

Η βρετανική κυβέρνηση θα αποδεσμεύσει επίσης πρόσθετους πόρους για την ασφάλεια της εβραϊκής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού καταγράφηκαν 139 αντισημιτικές ενέργειες μέσα σε τέσσερις ημέρες – πενταπλάσιες σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρσι.

Η Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε ότι θα διατεθούν άλλα 3 εκατομμύρια στερλίνες (3,5 εκατ. ευρώ) στον οργανισμό που είναι αρμόδιος για την προστασία της εβραϊκής κοινότητας.

Το τηλεοπτικό κανάλι Sky News μετέδωσε εξάλλου ότι δύο εβραϊκά σχολεία στο Λονδίνο θα παραμείνουν κλειστά μέχρι την Δευτέρα για λόγους ασφαλείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοποίηση παιδιών: Ζευγάρι βασάνιζε τα παιδιά του με φλόγιστρο (εικόνες)

Βασίλης Καρράς: Η κατάστασή του, η ενόχληση της οικογένειάς του και το ξέσπασμα του Λιάγκα (βίντεο)

Ομαδικός βιασμός 13χρονης σε αυλή σχολείου της δυτικής Αττικής