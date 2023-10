Κόσμος

Σουηδία: Η Τουρκία έδωσε το “πράσινο φως” για την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Η δήλωση του Γενς Στόλτενμπεργκ μετά τη λήξη τη Συνόδου στις Βρυξέλλες.

Η Τουρκία επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη στο NATO τη δέσμευσή της να επικυρώσει την εισδοχή της Σουηδίας στον διεθνή οργανισμό, όπως προέβλεπε συμφωνία που κλείστηκε στη σύνοδο της συμμαχίας στο Βίλνιους τον Ιούλιο, διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας του Γενς Στόλτενμπεργκ.

Οι υπουργοί Άμυνας του NATO, που συνεδρίασαν προχθές Τετάρτη και χθες Πέμπτη στις Βρυξέλλες, άσκησαν πίεση στην Ουγγαρία και στην Τουρκία να επικυρώσουν το συντομότερο την ένταξη της Σουηδίας στη συμμαχία, δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ενήμερη για όσα διαμείφθηκαν.

Μόνο αυτές οι δύο από τις 31 χώρες μέλη του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού δεν έχουν ακόμη επικυρώσει το αίτημα εισδοχής που υπέβαλε η Σουηδία ταυτόχρονα με τη Φινλανδία, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2022.

Η Φινλανδία εντάχθηκε επισήμως στη συμμαχία τον Απρίλιο· η Σουηδία βλέπει το δικό της αίτημα να εμποδίζεται από τη Βουδαπέστη και την Άγκυρα.

Στη σύνοδο του Βίλνιους, ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει το αίτημα επικύρωσης της εισδοχής της Σουηδίας στο κοινοβούλιο της χώρας του. Όμως δεν έγινε τίποτα τέτοιο αφότου οι τούρκοι κοινοβουλευτικοί ξανάρχισαν τις εργασίες τους, στις αρχές Οκτωβρίου.

«Ο τούρκος υπουργός Άμυνας (Γιασάρ Γκιουλέρ) επιβεβαίωσε πως η Τουρκία παραμένει δεσμευμένη στην τήρηση της συμφωνίας που κλείστηκε στο Βίλνιους για την οριστικοποίηση της εισδοχής της Σουηδίας» στη στρατιωτική συμμαχία, είπε ο κ. Στόλτενμπεργκ στον Τύπο.

«Αναμένω τώρα η τουρκική κυβέρνηση να καταθέσει το πρωτόκολλο εισδοχής στο κοινοβούλιο και να συνεργαστεί μαζί του για να εγγυηθεί την ταχεία επικύρωσή του», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Τουρκία παίζει το χαρτί της Σουηδίας για να εξασφαλίσει πράσινο φως από τις ΗΠΑ όσον αφορά την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16.

Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν δεν εναντιώνεται σε αυτή, όμως την εμποδίζει το αμερικανικό Κογκρέσο.

Σύμφωνα με άλλο διπλωμάτη του NATO, η τουρκική κυβέρνηση συνεχίζει εξάλλου να προβάλλει επιχειρήματα που συνδέονται με τον αντιτρομοκρατικό αγώνα για να δικαιολογήσει την καθυστέρηση στη διαδικασία έγκρισης της εισδοχής της Σουηδίας.

Η Άγκυρα κατηγορεί τη Στοκχόλμη ότι είναι υπερβολικά ανεκτική έναντι κουρδικών κινημάτων παρόντων στη Σουηδία, τα οποία η Τουρκία πολεμά εν ονόματι του αγώνα κατά της «τρομοκρατίας».