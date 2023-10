Πολιτισμός

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Οκτωβρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιες διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες είναι σήμερα.

-

Σήμερα 13 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη:



Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης, Νεομάρτυρος Χρυσής, Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικέως

Κάτι που σημαίνει πως σήμερα γιορτάζουν οι:

Σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών

Η ανατολή του ήλιου είναι στις 07:31 και η δύση ήλιου στις 18:51

Η Σελήνη 28.3 ημερών.

Ο βίος του Φλωρεντιίου του Θεσσαλονικέως

Ιερομαρτύρων Καρπού και Παπύλου, Αγαθοδώρου και Αγαθονίκης (251). Αντιγόνου, Βενιαμίν του διακόνου (421-424), Διοκλητιανού, Διοσκόρου, και Φλωρεντίου του Θεσσαλονικέως. Νεομάρτυρος Χρυσής, της εις Σλάτεινα της Βουλγαρίας αθλησάσης (1795). Οσίου και ομολογητού Νικήτα του πατρικίου. Μελετίου (Πηγά) πατριάρχου Αλεξανδρείας.

Καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη. Αφιέρωσε την ζωή του στη διδασκαλία του Ευαγγελίου, τόσο δημόσια όσο και κατ` ιδίαν. Εξ` αιτίας της ιεραποστολικής του δράσης, οδηγήθηκε ενώπιον του διοικητού της Θεσσαλονίκης. Ακόμα και τότε διακήρυξε την χριστιανική πίστη και παρότρυνε τον άρχοντα να ασπαστεί τον Ιησού Χριστό. Εξοργισμένος ο διοικητής διέταξε τον βασανισμό του. Τον κακοποίησαν και αφού τον έγδαραν τον έριξαν στην πυρά. Έτσι ο Άγιος παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο.

Πηγή: ecclesia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Βραυρώνα

Σουηδία: Η Τουρκία έδωσε το “πράσινο φως” για την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Καιρός: τοπικές νεφώσεις και άνοδος θερμοκρασίας την Παρασκευή