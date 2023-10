Κόσμος

Γάζα: Κόντρα Ισραήλ – ΟΗΕ για την εκκένωσή της

Έκκληση του ΟΗΕ για ακύρωση της εντολής του Ισραήλ και σφοδρή αντίδραση του πρεσβευτή του.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, ο Γκιλάντ Ερντάν, χαρακτήρισε «ντροπή» την αντίδραση του διεθνούς οργανισμού στη διαταγή του ισραηλινού στρατού να φύγουν εντός 24 ωρών προς νότο όσοι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας ζουν βόρεια της κοινότητας Ουάντι Γάζα, κατηγορώντας τις υπηρεσίες του ότι «για χρόνια κάνουν τα στραβά μάτια» στη χρήση του άμαχου πληθυσμού ως ασπίδας και πολιτικών υποδομών για αποθήκευση όπλων.

«Αντί να σταθεί στο πλευρό του Ισραήλ πολίτες του οποίου σφαγιάστηκαν από τη Χαμάς και παρ’ όλ’ αυτά προσπαθεί να αποτρέψει το να πάθουν κακό άμαχοι, (ο ΟΗΕ) του κάνει κήρυγμα», πρόσθεσε ο πρεσβευτής.

Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν προηγουμένως ότι, ενημερώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό πως κάπου 1,1 εκατ. Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας διατάχθηκαν να μετακινηθούν προς τον νότιο τομέα του θύλακα εντός 24 ωρών κι απηύθυναν έκκληση να «ακυρωθεί» η διαταγή αυτή.

«Τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς καταστροφικές ανθρωπιστικές συνέπειες», τόνισε Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντόνιο Γκουτέρες, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Τα Ηνωμένα Έθνη απευθύνουν σθεναρή έκκληση οποιαδήποτε τέτοια διαταγή, αν επιβεβαιωθεί, να ακυρωθεί προκειμένου να αποφευχθεί να μεταμορφωθεί αυτή που είναι ήδη τραγωδία σε καταστροφή», πρόσθεσε.

Κατά τον κ. Ντουζαρίκ, η διαταγή αφορά τους πάντες ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του ΟΗΕ και χιλιάδων ανθρώπων που έχουν βρει καταφύγιο σε εγκαταστάσεις του διεθνούς οργανισμού, κυρίως σχολεία, κέντρα υγείας και κλινικές.

