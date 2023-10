Κοινωνία

Τροχαίο στην Αγία Παρασκευή με παράσυρση πεζής

Μία γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στην Αγία Παρασκευή.

Τροχαίο με παράσυρση γυναίκας σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη λεωφόρο Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος λίγο μετά την ΕΡΤ, προς Μαραθώνα, όταν ένα αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας, χτύπησε σε δύο κάδους και παρέσυρε τη γυναίκα, περίπου 70 ετών.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, χωρίς τις αισθήσεις της.

