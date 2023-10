Πολιτική

Μαρινάκης: Καλύτερη διαχείριση των χρημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης από ανθρώπους του χώρου μας

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, την ακρίβεια και τον πόλεμο στο Ισραήλ.

Για μια «πρώτη πολύ μεγάλη νίκη» στην Αθήνα έκανε λόγο ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, κάνοντας λόγο για «επανεπιβεβαίωση του Πρωθυπουργού και των επιλογών του».

«Ο Μητσοτάκης είναι ο πρώτος που δίνει χώρο στην τοπική αυτοδιοίκηση», ανέφερε, μιλώντας για Μητσοτάκης ενίσχυση των περιφερειών από 5,9 σε 8,1 δισ.

Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι, δεν ψήφισε τον πρόσφατο νόμο για τον έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης, χαρακτηρίζοντας «πολιτικά απούσα» την αντιπολίτευση, αλλά και «τοξική» ακόμα και περισσότερο μετά την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν είναι λευκή επιταγή η πρόσφατη εκλογική επιτυχία, δεν λέω ότι δεν έγιναν λάθη αλλά ο κόσμος αναγνωρίζει την προσπάθεια και το ότι είμαστε πολύ καλύτερα σαν κράτος από το παρελθόν», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Εκφράζουμε την απόλυτη αλληλεγγύη μας στο λαό του Ισραήλ και είναι αδιανόητο να υπάρχουν αντίθετες φωνές, γιατί είχαμε και μέχρι αντιδράσεις στην αυτονόητη φωτισμό της Βουλής», ανέφερε για τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς και ερωτηθείς σχετικά με τις αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ, ξεκαθάρισε πως, «οι ελληνικές Αρχές είναι σε εγρήγορση».

«Θα φυλάξουμε τα σύνορά μας από παράνομες μεταναστευτικές ροές, πάντα σεβόμενοι το διεθνές δίκαιο», συμπλήρωσε σχετικά, καταλήγοντας για το θέμα με την έκκληση, «να μη φτάσουμε στο σημείο να εξισώνουμε το θύτη με το θύμα, κανείς δεν θέλει να συμβαίνει οτιδήποτε τέτοιο».

Όσο αφορά στο ζήτημα της ακρίβειας, υπογράμμισε τους ελέγχους που γίνονται και τα πρόστιμα που επιβάλλονται και ιδιαίτερα τόνισε ότι, είναι «πολλαπλάσια των παράνομων κερδών».

«Σίγουρα δε φαίνεται στους πολίτες η αύξηση των εισοδημάτων, όμως είναι μεσοσταθμικά στο 10%», συμπλήρωσε για τα μέτρα της κυβέρνησης κατά της ακρίβειας και είπε πως, «οι παρεμβάσεις αυτές είναι μόνιμες και θα παραμείνουν όταν φύγει η κρίση», αλλά κα σε προσωρινά μέτρα, όπως, «το καλάθι του νοικοκυριού και το market πας είναι έκτακτα μέτρα όπως και η πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για την χαμηλότερη τιμή σε προϊόντα για έξι μήνες».

Ερωτηθείς για το αν θα δοθεί έκτακτο επίδομα τα Χριστούγεννα αρκέστηκε να διαβεβαιώσει πως, «ό,τι υπάρχει σαν πλεόνασμα επιστρέφει στους πολίτες».

«Στα καύσιμα έχει ήδη εξαγγελθεί και εφαρμόζεται μία πολιτική που θα βοηθήσει οικογένειες με παιδιά», ανέφερε για τις υψηλές τιμές των καυσίμων και απαντώντας σε πρόταση για τη μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα είδη πρώτης ανάγκης, είπε πως, «η πρόσκαιρη μείωση φόρων δεν απέδωσε σε άλλες χώρες, όπως απέδωσαν τα μέτρα που εφάρμοσε η Ελλάδα, γι αυτό και μειώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας 2% περισσότερο από ό,τι στην υπόλοιπη ευρωζώνη¨.

«Δεν υπάρχουν δικοί μας και μη δικοί μας δήμαρχοι αλλά όταν βλέπω δήμαρχο να υπερασπίζεται την Παλαιστίνη μετά από όσα έγιναν, σίγουρα αμφιβάλλω με όλα αυτά τα χρήματα που δίνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση για το πως θα τα διαχειριστούν και τι θα κάνουν. Θεωρώ ότι αυτοί που είναι κοντά στον φιλελεύθερο χώρο μας, μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τα χρήματα».

«Υπάρχει πολιτικό μήνυμα στις εκλογές της Κυριακής», κατέληξε για το διακύβευμα της κάλπης.

