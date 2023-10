Πολιτική

ΥΠΕΞ – Ισραήλ: Η Ελλάδα μεταξύ των πρώτων χωρών που ολοκλήρωσαν τον επαναπατρισμό πολιτών

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών για τη διαδικασία επαναπατρισμού των Ελλήνων από το Ισραήλ.

Το υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ και του Γενικού Προξενείου στα Ιεροσόλυμα, κινητοποιήθηκε άμεσα για την ασφαλή επιστροφή Ελλήνων επισκεπτών και κατοίκων της περιοχής. Έτσι, η χώρα μας συγκαταλέχθηκε μεταξύ των πρώτων χωρών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς επαναπατρισμό πολιτών, υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου, επέστρεψαν οι πρώτοι 90 Έλληνες επισκέπτες, ενώ την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, άλλοι 68. Τέλος, την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, επέστρεψαν 72 Έλληνες κάτοικοι Ισραήλ, οι οποίοι δήλωσαν επιθυμία για επαναπατρισμό.

Επιπλέον, διά των ανωτέρω πτήσεων διευκολύνθηκε και η επιστροφή πολιτών ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών. Ειδικότερα, εξασφαλίσθηκε η επιστροφή πολιτών της Αυστρίας, Γερμανίας και Ισραήλ, Αλβανίας, Βελγίου, Βόρειας Μακεδονίας, Βουλγαρίας, Γερμανίας, Ιρλανδίας, Λετονίας, Ουκρανίας και Παναμά.

