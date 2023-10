Κοινωνία

Αγία Παρασκευή: Πέθανε η πεζή που παρασύρθηκε σε τροχαίο

Πώς η σύγκρουση του οχήματος με κάδους απορριμάτων και η παράσυρσή της, κόστισαν τη ζωή στην άτυχη γυναίκα.

Έχασε τη μάχη για τη ζωή, η 70χρονη που το πρωί της Παρασκευής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής στο ρεύμα προς τα Μεσόγεια.

Όπως είχαμε επισημάνει η άτυχη γυναίκα μετά την παράσυρση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα.

Παρά τις προσπάθειες, όμως των γιατρών και του προσωπικού, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

