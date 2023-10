Κόσμος

Ισραήλ - Ερντογάν προς ΗΠΑ: Αμερική, τι δουλειά έχεις εκεί;

Νέα επίθεση του Ερντογάν στις ΗΠΑ για το αμερικανικό αεροπλανοφόρο στη Μεσόγειο.

«Έι Αμερική; Τί δουλειά έχεις εκεί;» είπε ο Τούρκος Πρόεδρος απευθυνόμενος στις ΗΠΑ και επικρίνοντας την αποστολή του αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο Ισραήλ. Ωστόσο ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε σε διάλογο, σύνεση και ψυχραιμία, λέγοντας ότι δεν θέλουν οι συγκρούσεις να κλιμακωθούν.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε ομιλία του χθες το βράδυ, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε: «Από αυτήν τη στιγμή στη Γάζα δεν υπάρχει νερό, ούτε ψωμί, ούτε φαγητό. Όλα αυτά είναι ενάντια στην Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τι λένε πάλι τώρα; Η Αμερική στέλνει αεροπλανοφόρο, θα φτάσει και δεύτερο αεροπλανοφόρο. Η Αμερική είναι εκεί πέρα [μακριά], η Μεσόγειος, το Ισραήλ, η Παλαιστίνη είναι εδώ. Τι δουλειά έχεις εδώ; Αρμόζει σε μια χώρα όπως η Αμερική να εδραιώσει την ειρήνη ή της αρμόζει να ρίχνει λάδι στη φωτιά;»

«Ζητήσαμε λύση μέσω διαλόγου»

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε πως «όταν ξέσπασε η κρίση, καλέσαμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με αυτοσυγκράτηση, προσπαθήσαμε να βρούμε μια λύση στις συγκρούσεις μέσω του διαλόγου, με τηλεφωνική διπλωματία. Μέχρι στιγμής, είχα τηλεφωνικές συνομιλίες με 13 ηγέτες σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Από την άλλη πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Αρχηγός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών βρίσκονται σε επαφή με τους ομολόγους τους και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Βομβάρδισαν την Πύλη Ράφα της Αιγύπτου. Είπαμε να κάνουμε ένα βήμα, να στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια από εδώ, αλλά βομβάρδισαν την Πύλη. Συζητήσαμε αυτό το θέμα και με τον Σίσι [της Αιγύπτου]. Σήμερα μιλήσαμε με τον Mohammed Bin Zaid, μιλήσαμε με τον Εμίρη του Κατάρ, μιλήσαμε για το τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Υπάρχουν βήματα που θα κάνουμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν νερό, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν φαγητό. Υπάρχουν δεσμεύσεις στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που απαιτούν τη λήψη μέτρων για όλα αυτά. Ποτέ όμως δεν ενδιαφέρονται. Δεν αναλαμβάνουν δράση, εμείς όμως το κάνουμε».

«Η διακοπή ρεύματος, νερού στη Γάζα δεν είναι ανθρωπιστική πράξη»

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε «Έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι δεν εγκρίνουμε καμία ενέργεια εναντίον αμάχων. Προσπαθούμε να σβήσουμε αυτήν τη φωτιά, που κινδυνεύει να επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή μας, το συντομότερο δυνατό, χωρίς ηρωισμούς. Σήμερα το ξαναλέμε, ότι η δυσανάλογη βία θα προκαλέσει περισσότερη βία, περισσότερο πόνο, περισσότερη καταστροφή και περισσότερη αστάθεια. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στη Γάζα. Η διακοπή ρεύματος, νερού, καυσίμων και τροφίμων για τους δύο εκατομμύρια ανθρώπους της Γάζας που ζουν σε μια στενή περιοχή 360 τετραγωνικών χιλιομέτρων δεν είναι πράξη ούτε ανθρωπιστική ούτε ευσυνείδητη, ούτε ανήκει στον Νόμο του πολέμου».

«Φυλάκισαν Παλαιστινίους σε ένα μικροσκοπικό χώρο»

Ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι «Το έτος ήταν 1947 και το έτος είναι 2023. Τι έχει καταφέρει το Ισραήλ καταλαμβάνοντας ολοένα αυτά τα μέρη; Έχει φυλακίσει Παλαιστίνιους σε έναν μικροσκοπικό χώρο. Τι πρέπει να συμβεί; 1967 και σύνορα της Παλαιστίνης. Καμία ενέργεια, όσο οδυνηρή και αν είναι η έκβασή της, δεν δικαιολογεί μια τέτοια θηριωδία. Σε αντίθεση με τις οργανώσεις, τα κράτη είναι υποχρεωμένα να σέβονται το δίκαιο του πολέμου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βλέπουμε ότι αυτή η διακριτική γραμμή σταδιακά εξαφανίζεται. Τι προσπαθείτε να κάνετε στέλνοντας ένα αεροπλανοφόρο με χιλιάδες στρατιώτες, αεροπλάνα και όπλα; Τι προσπαθείτε να κάνετε σταματώντας την ανθρωπιστική βοήθεια στον Παλαιστινιακό λαό; Είναι σαφές ότι η ειρήνη δεν θα υπηρετηθεί με το να κλείνουμε τα μάτια στην ανθρώπινη τραγωδία στη Γάζα».

«Σύνεση και ψυχραιμία»

«Δεν θέλουμε αυτές οι συγκρούσεις και οι επιθέσεις να κλιμακωθούν και, Θεός φυλάξοι, να εξαπλωθούν στην περιοχή μας. Καλούμε όλους τους παράγοντες που έχουν φωνή και επιρροή στην περιοχή να καταβάλουν προσπάθειες για να μειώσουν την ένταση αντί να υποστηρίζουν τυφλά κάποια πλευρά. Ως Τουρκία, έχουμε εντείνει τις προσπάθειές μας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αδελφούς και τις αδελφές μας στη Γάζα. Ας ελπίσουμε ότι θα διαχειριστούμε αυτή την κρίση με ευαισθησία και με τη σύνεση και την ψυχραιμία που αρμόζει στη χιλιετή εμπειρία του κράτους μας, χωρίς να επιτρέψουμε στα συναισθήματά μας να επηρεάσουν τις πολιτικές μας», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν.

