Γαλλία: Νεκρός εκπαιδευτικός από επίθεση φανατικού ισλαμιστή (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι εικόνες από την στιγμή της επίθεσης από τον φανατικό ισλαμιστή κατά του εκπαιδευτικού.

Υπέκυψε στα τραύματα του ο εκπαιδευτικός που χτυπήθηκε από άνδρα οπλισμένο με μαχαίρι, σε λύκειο της Αράς, στη βόρεια Γαλλία.

Όπως ανακοίνωσε πηγή της αστυνομίας, τραυμάτισε σοβαρά ακόμη δύο άτομα.

Breaking: Terror in France



Knife attack at Gambetta High School in Arras...one teacher killed, two seriously injured; the terrorist has been arrested



The Minister of the Interior, Gerald Darmanin, announces that the perpetrator has been apprehended.



The "individual" reportedly… pic.twitter.com/Wil1pi93cw — Amy Mek (@AmyMek) October 13, 2023

Το BFM TV μετέδωσε ότι ο δράστης συνελήφθη, πληροφορία που επιβεβαίωσαν και οι τοπικές αρχές.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε πλέον τις πληροφορίες μέσων ενημέρωσης ότι ο δράστης φώναξε "Αλάχου Άκμπαρ" (Ο Θεός είναι Ύψιστος).

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν δήλωσε ότι η επιχείρηση της αστυνομίας στο σχολείο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στον τόπο της δολοφονίας.

NORTHERN FRANCE TERROR ATTACK

- Teacher killed in terror-related stabbing at Gambetta-Carnot High School in Arras, Pas-de-Calais

- Attacker, man in his 20s of Chechen origin, and brother arrested

- Police say attacker was on national security registerhttps://t.co/sNgCWaBgKk

