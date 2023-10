Κοινωνία

Missing Alert: Τέλος στην αγωνία για 25χρονο αγνοούμενο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως εντοπίστηκε λίγες ώρες μετά από την ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

-

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η εξαφάνιση του 25χρονου Κωνσταντίνου Στοϊλούδη από το Καρλόβασι Σάμου, ο οποίος όμως εντοπίστηκε λίγες ώρες μετά την έκδοση Missing Alert.

Σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

«Στις 12/10/23, στις 13:00 το μεσημέρι, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Καρλοβασίου Σάμου ο Κωνσταντίνος Στοϊλούδης, 25 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα στις 13/10/23 για την εξαφάνιση του Κωνσταντίνου Στοϊλούδη και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Υπάρχει η σημαντική πληροφορία ότι επιβιβάστηκε στις 12/10/23 στο πλοίο της ακτοπλοϊκής γραμμής από Σάμο προς Πειραιά. Ο Κωνσταντίνος Στοϊλούδης έχει ύψος 1,75 μ., έχει βάρος 80 κιλά έχει καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια. Φορούσε μαύρη μπλούζα».

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση απο τον Σύλλογο:

«Η περιπέτεια του Κωνσταντίνου Στοϊλούδη, 25 ετών έληξε σήμερα, 13/10/2023, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Ο Κωνσταντίνος Στοϊλούδης βρέθηκε στην περιοχή της Αθήνας και είναι καλά στην υγεία του. «To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Κωνσταντίνο Στοϊλούδη και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί».

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν σε ΗΠΑ: Αμερική, τι δουλειά έχεις εκεί;

Αυτοδιοικητικές εκλογές: 12 απαντήσεις σε ερωτήματα για τον β' γύρο

Αγία Παρασκευή: Πέθανε η πεζή που παρασύρθηκε σε τροχαίο