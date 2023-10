Τεχνολογία - Επιστήμη

ΟΠΑ: 12 καθηγητές στην “Λίστα Stanford”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι είναι οι 12 καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου που συγκαταλέγονται στους κορυφαίους του κόσμου, σύμφωνα με την διάσημη “Λίστα Stanford”.

-

Στις 4 Οκτωβρίου 2023 δημοσιοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Stanford η λίστα με τους κορυφαίους (top 2%) επιστήμονες του κόσμου στα γνωστικά τους αντικείμενα για το 2023.

Όπως σημειώνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

"Η λίστα διαμορφώνεται με βάση τις δημοσιεύσεις των συγκεκριμένων επιστημόνων, οι οποίες αναφέρονται συχνότερα από άλλους συγγραφείς παγκοσμίως με βάση τυποποιημένους δείκτες ετεροαναφορών https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6 .

Ενδεικτικό της σταθερής προσήλωσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην αναζήτηση της ερευνητικής αριστείας είναι το γεγονός ότι στην εν λόγω λίστα, συμπεριλαμβάνονται 12 μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ. Συγκεκριμένα, οι Καθηγητές που αναφέρονται στη λίστα είναι: Σπινέλλης Διομήδης, Καρλής Δημήτρης, Ξεπαπαδέας Αναστάσιος, Ταραντίλης Χρήστος, Κουτσόπουλος Ιορδάνης, Καβουσανός Εμμανουήλ, Γκρίτζαλης Δημήτριος, Σύρης Βασίλειος, Τουμπής Σταύρος, Πολύζος Γεώργιος, Λάππας Θεόδωρος και Καλογεράκη Βάνα.

Οι Πρυτανικές Αρχές συγχαίρουν θερμά τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου και τους εύχονται να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο το επιστημονικό έργο τους. Η διεθνής αυτή αναγνώριση πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο έρευνας και διδασκαλίας που χαρακτηρίζει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών".

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν σε ΗΠΑ: Αμερική, τι δουλειά έχεις εκεί;

Αυτοδιοικητικές εκλογές: 12 απαντήσεις σε ερωτήματα για τον β' γύρο

Αγία Παρασκευή: Πέθανε η πεζή που παρασύρθηκε σε τροχαίο