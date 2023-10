Life

“Ο Πρώτος από εμάς”: sneak preview από το επεισόδιο της Παρασκευής (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το νέο επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, που αποτελεί έναν ύμνος στη φιλία, στην αγάπη, στις σχέσεις και στα σημαντικά της ζωής.

«O ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» είναι ένα ταξίδι στην αισιόδοξη πλευρά της ζωής, μια νέα σύγχρονη σειρά γεμάτη συναίσθημα και τρυφερότητα, που υπόσχεται να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές συγκίνησης αλλά και γέλιου, και να μας υπενθυμίσει πως κάποιες φορές η ζωή δεν ξεκινά μόνο μια φορά!

Sneak preview του 6ου επεισοδίου:

Ο Άλκης και η Κάτια αποφασίζουν να ακούσουν την καρδιά τους...

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Η παρουσία του πατέρα του, Στέφανου, φορτίζει συναισθηματικά τον Άλκη, που θα νιώσει μία αδιαθεσία και θα καταλήξει στο νοσοκομείο. Ο Φίλιππος θα αφήσει τη γυναίκα του και τα παιδιά του για να μείνει στο σπίτι του Αλέξη. Όλοι μουδιάζουν με αυτήν την απόφαση του Φίλιππου. Ο Αλέξης θα τον συνοδεύσει στο νοσοκομείο δημιουργώντας αναστάτωση στους φίλους του και όχι μόνο. Η Έλσα νιώθει απαίσια, καθώς πιστεύει πως εκείνη ευθύνεται για την ξαφνική αδιαθεσία του πατέρα της. Ο Νικόλας και η Έλενα δεν μιλάνε ξεκάθαρα για τη σχέση τους και ταυτόχρονα δεν μπορούν να συγκρατήσουν την ερωτική διάθεση που νιώθει ο ένας για τον άλλον. Με αφορμή μία φωτογραφία και μερικούς στίχους που έγραψε πριν από 20 χρόνια ο Άλκης στην Κάτια, θα παραδεχτούν την αγάπη τους και θα έρθουν κοντά ερωτικά. Όμως, αυτή η φωτογραφία θα πέσει σε λάθος χέρια…

