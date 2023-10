Πολιτισμός

Αίας Μανθόπουλος: διαψεύδονται οι φήμες ότι πέθανε ο ηθοποιός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση προκάλεσε η πληροφορία που κυκλοφόρησε το μεσημέρι οτι έφυγε από την ζωή ο ηθοποιός, ο οποίος συνεχίζει να δίνει μαχη στην Εντατική.

-

Αναστάτωση προκάλεσε στον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο η επληροφρία ότι ο αγαπημένος ηθοποιός Αίας Μανθόπουλος, έφυγε από τη ζωή, έχοντας ψάσει την μάχη μάχη για τη ζωή του που δίνει τις τελευταίες ημέρες στην Εντατική.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν πρόσωπα απο το φιλικό του περιβάλλον, ο ηθοποιός βρίσκεται εν ζωή και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αττικόν», μετά από ισχαιμικό επεισόδιο.

Οι σπουδές, το άγνωστο ατύχημα και η συγγένεια με την Ειρήνη Παππά

Ο Αίας Μανθόπουλος έχει γράψει ιστορία στην υποκριτική η οποία και αναμφίβολα κυλάει στο αίμα του, μιας και είναι ανιψιός της Ειρήνης Παππα. Έχει σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στα Οικονομικά, ενώ οι σπουδές του πάνω στην υποκριτική έγιναν στη σχολή του Κάρολου Κουν. Είναι πατέρας ενός αγοριού.

Συνεργάστηκε με τον Μίνω Βολανάκη, με τον Greg Floy στη «Μήδεια» στα αγγλικά, σε παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου, στη «Μάλα, η μουσική του ανέμου» του Νίκου Καρβέλα στο Θέατρο Παλλάς (2002), σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, με πρωταγωνίστρια την Αννα Βίσση. Στον κινηματογράφο πρωταγωνίστησε στην ταινία «Κλοιός» του Κώστα Κουτσομύτη και ως γκεστ σταρ στην ταινία του Χάρη Ρώμα «Ροζ ολοταχώς».

Εχει ντουμπλάρει στα αγγλικά τις τελευταίες ταινίες του Νίκου Κούνδουρου «Η μπαλάντα ενός δαίμονα» (1992) και «Αντιγόνη» (1994). Εχει παίξει στο σίριαλ «The Amphora» («Το κυνήγι του Αμφορέα») της κρατικής σουηδικής τηλεόρασης στα αγγλικά και στην αυστριακή τηλεταινία «Η αυτοκράτειρα Σίσσυ». Συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ «Love in the ancient world» με την Κάθλιν Τέρνερ στα αγγλικά, σε σκηνές από τη Λυσιστράτη, αλλά και στο «Ρόδα, τσάντα και κοπάνα» του Ομηρου Ευστρατιάδη, το 2011.

Στο βιογραφικό του έχει ρόλους σε ελληνικές σειρές όπως «Η βεντέτα» (1986), «Αφρικα» (1992), «Τρίτο στεφάνι» (1995),«Σοφία ορθή» (1996) «Σαν χειμωνιάτικη λιακάδα» (2000), ενώ έκανε περάσματα από τους «Απαράδεκτους», την «Αίθουσα του θρόνου», τους «Στάβλους της Εριέττας Ζαΐμη», τον «Κόκκινο κύκλο», τα «Κωνσταντίνου και Ελένης» και «Κάποιος να τη φυλάει» (1994), σε σενάριο Ηλία Ψινάκη, με πρωταγωνίστρια τη Μιμή Ντενίση. Εχει τιμητική διάκριση (1987) μαζί με το υπόλοιπο καστ της ταινίας «Κλοιός» του Κώστα Κουτσομύτη στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Το ατύχημα και το εγκεφαλικό επεισόδιο

Υπήρξε ένας από τους πλέον επιτυχημένους ζεν πρεμιέ της γενιάς του και γνώρισε τεράστια επιτυχία με τους Δύο Ξένους και την ατάκα "βρε Αία" του Νίκου Σεργιανόπουλου. Πριν από μια δεκαετία, χαϊδεύοντας ένα αδέσποτο σκυλί, εκείνο του επιτέθηκε και τον δάγκωσε στο πρόσωπο. Για περισσότερο από τέσσερα χρόνια ο ηθοποιός υποβαλλόταν σε λεπτές χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσοκομείο του Λονδίνου έως ότου γίνει τελείως καλά. Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση έγινε στο "Κόκκινο Ποτάμι".