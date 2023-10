Κόσμος

Τουρκία: Η στήριξη στην Παλαιστίνη και η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Τουρκία, με ποικίλλους τρόπους, καταδικάζει το τελεσίγραφο Ισραήλ για εκκένωση της Γάζας και αποστέλλει ανθρωπιστική βοήθεια στον Παλαιστινιακό λαό.

-

Η Τουρκία, μέσα από δηλώσεις αξιωματούχων της κυβέρνησης αλλά και με την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Γάζα, στην οποία έχει στείλει τελεσίγραφο το Ισραήλ να εκκενωθεί, κατακρίνει το Τελ Αβίβ για την απόφασή του αυτή.

Ανθρωπιστική βοήθεια Τουρκίας μέσω Αιγύπτου



Το πρώτο αεροπλάνο που μετέφερε την ανθρωπιστική βοήθεια της Τουρκίας για τους αμάχους της Γάζας προσγειώθηκε σήμερα στην Αίγυπτο.

Η βοήθεια παραδίδεται από την Τουρκία με αεροπλάνα στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας, μεταξύ Αιγύπτου και ΗΑΕ, Κατάρ και Τουρκίας συζητήθηκε η ιδέα παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του περάσματος της Ράφα μεταξύ της Γάζας και της χερσονήσου του Σινά της Αιγύπτου.

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι κατευθύνει διεθνή βοήθεια για την πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας στο αεροδρόμιο Al Arish βόρεια της χερσονήσου του Σινά, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Δημοσκόπηση: 64% λέει η Τουρκία να σταθεί στο πλευρό Παλαιστινίων



Σε έρευνα της εταιρεία Asal Research Company με ερώτημα "Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να ενεργήσει η Τουρκία;" η συντριπτική πλειοψηφία των Τούρκων απαντά ότι η Τουρκία πρέπει να σταθεί στο πλευρό της Παλαιστίνης.





Θα πρέπει να διατηρήσει την αμεροληψία της: 25,6%

Πρέπει να ταχθεί στο πλευρό του Ισραήλ: 4,5%

Θα πρέπει να σταθεί στο πλευρό της Παλαιστίνης: 64%



Στην ερώτηση "Θεωρείτε επιτυχείς τις προσπάθειες της Τουρκίας για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης;" η απάντηση ήταν:

Θεωρώ επιτυχημένο: 70,4%

Το θεωρώ ανεπιτυχές: 29,6%



Στην ερώτηση "Με ποιο από τα παρακάτω συμφωνείτε σχετικά με την επιθετικότητα του Ισραήλ κατά της Παλαιστίνης;" η απάντηση ήταν:

Ο πόλεμος που διεξάγεται είναι άδικος: 87,5%

Έχουν σοβαρούς λόγους: 12,5%.

Τουεκικό ΥΠΕΞ: Απαράδεκτη η έκκληση Ισραήλ να εκκενωθεί η Γάζα

Η Άγκυρα χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» την έκκληση του Ισραήλ να μεταφερθούν οι Παλαιστίνιοι στα νότια της Γάζας εντός 24 ωρών.

Με ανακοίνωση του το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι «ο εξαναγκασμός 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας, οι οποίοι υφίστανται επί μέρες αδιάκριτους βομβαρδισμούς και στερούνται ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τροφίμων, να μεταναστεύσουν σε μια εξαιρετικά περιορισμένη περιοχή αποτελεί σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και δεν έχει καμία θέση στην ανθρωπότητα».

«Περιμένουμε από το Ισραήλ να πάρει πίσω αμέσως αυτό το σοβαρό λάθος και να τερματίσει αμέσως τις βάναυσες και μαζικές ενέργειές του εναντίον του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Γκιουλέρ: Καταδικάζουμε κάθε είδους επιθέσεις εναντίον αμάχων

Kάθε είδους ενέργειες κατά του άμαχου πληθυσμού και κάθε είδους επιθέσεις που στοχεύουν οικισμούς αμάχωνκαταδίκασε ο Τούρκος ΥΠΑΜ Γιασάρ Γκιουλέρ σε δηλώσεις του σε Τούρκους ανταποκριτές στις Βρυξέλλες.

«Καταδικάζουμε κάθε είδους ενέργειες κατά του άμαχου πληθυσμού και κάθε είδους επιθέσεις που στοχεύουν οικισμούς αμάχων. Στην παρούσα φάση, ο βασικός στόχος μας είναι να απελευθερωθούν οι όμηροι και να μην επεκταθεί η σύγκρουση της Γάζας σε άλλα μέτωπα και ασφαλώς να δοθεί τέλος στη σύγκρουση χωρίς καμία καθυστέρηση. Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό και θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών που υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για μια διαρκή ειρήνη», ανέφερε ο Γιασάρ Γκιουλέρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Άγιος Νικόλαος: Νεκρός νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας

Μαίρη Χρονοπούλου: Στερνό αντίο για τη μεγάλη σταρ (εικόνες)

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η νέα Σελήνη στο Ζυγό και οι προβλέψεις του Σαββατοκύριακου (βίντεο)