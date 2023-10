Πολιτισμός

Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας: Δράση του ΕΕΣ στην Πλατεία Συντάγματος

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Τρίτη Ηλικία στην Πλατεία Συντάγματος.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για την Τρίτη Ηλικία, διοργανώνει μεγάλη δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 09:00-13:00 στην Πλατεία Συντάγματος, με κεντρικό θέμα “Φροντίζουμε για την Υγεία, στην Τρίτη Ηλικία”.

Η δράση διοργανώνεται από την Υπηρεσία “Νοσηλεία στο Σπίτι” του Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ. Κατά τη διάρκειά της, η ομάδα υγείας της Υπηρεσίας με ιατρό, νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές, θα ενημερώνει το κοινό για τη βελτίωση της σωματικής και συναισθηματικής υγείας των ατόμων τρίτης ηλικίας, καθώς η τρίτη φάση του κύκλου της ζωής του ανθρώπου, αν και αποτελεί μία φυσιολογική κατάσταση, χαρακτηρίζεται από εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές που απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα και υποστήριξη, καθώς τροποποιούνται οι ανάγκες και αυξάνεται η ευαλωτότητα. Παράλληλα, θα διαμοιραστεί ενημερωτικό υλικό του Ε.Ε.Σ. στους πολίτες.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πρωτοπόρος στα προγράμματα για την κοινότητα με προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, διαθέτει από το 1985, την Υπηρεσία «Νοσηλεία στο Σπίτι» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Η διεπιστημονική ομάδα του Ε.Ε.Σ με ιατρό, νοσηλεύτριες και φυσικοθεραπευτές, παρέχει στον οικείο χώρο του ατόμου, δωρεάν εξατομικευμένη φροντίδα υγείας, συστηματική φυσιοθεραπευτική υποστήριξη αποκατάστασης σε άτομα με κινητικά ή άλλα προβλήματα υγείας, ενώ διασυνδέει το άτομο και την οικογένεια-αναλόγως των αναγκών-με άλλες διαθέσιμες υπηρεσίες στην κοινότητα ( «Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Ε.Ε.Σ.», «Βοήθεια στο Σπίτι» του ΕΕΣ, «Βοήθεια στο Σπίτι» και Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων Αττικής ή/και Περιφέρειας ). Διαβάστε περισσότερα για τη δράση και το έργο της Υπηρεσίας «Νοσηλεία στο Σπίτι» του Ε.Ε.Σ. εδώ:

