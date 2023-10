Life

“Παγιδευμένοι”: Τα νέα επεισόδια... κόβουν την ανάσα (εικόνες)

Καθηλωτικές εξελίξεις στη σειρά του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι". Πάρτε μία... γεύση από όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια.

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30, για να γράψουν τον Β’ συγκλονιστικό κύκλο τους.

Ο μυστηριώδης κόσμος τους γκρεμίζεται και χτίζεται από την αρχή. Χτίζεται με ηθικά διλήμματα, συναισθηματικά αδιέξοδα, προδοσία και οδυνηρές απώλειες.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 5

Η Άννα βάζει σε μεγάλο κίνδυνο τον εαυτό της για να βρει τον δολοφόνο του πηγαδιού. Ο Δημήτρης τρέχει να την προλάβει. Ταυτόχρονα, η είδηση ότι έχουν απαγάγει τον Ορέστη από το νοσοκομείο έχει κινητοποιήσει την Αστυνομία. Η Αγγελική προσπαθεί να βρει στοιχεία για να εντοπίσει τον δράστη της απαγωγής του παιδιού. Η Ειρήνη και η Λίνα παρατηρούν την αλλαγή της Χρύσας που λάμπει ολόκληρη από τον έρωτά της για τον Περικλή. Ο Νίκος, που έχει υποψιαστεί ότι η Χρύσα έχει γνωρίσει κάποιον, την παρακολουθεί. Ο Σταύρος θα μάθει ότι μία μέρα πριν την απαγωγή της Κατερίνας την είχε συναντήσει ο Σπύρος. Κι ενώ οι έρευνες για την εύρεση του Ορέστη δεν οδηγούν πουθενά, μία πληροφορία για το πού βρίσκεται θα φτάσει στο τμήμα. Ποιος την έχει δώσει; Ο Ανδρέας και ο Δημήτρης θα φτάσουν στο σημείο. Είναι αληθινή η πληροφορία; Κι αν ναι, θα προλάβουν το παιδί ζωντανό;

Τρίτη 17 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 6

Ο Ορέστης βρίσκεται ακόμα σε μετατραυματικό σοκ. Θα μπορέσει να θυμηθεί τον δολοφόνο που έκανε το ειδεχθές έγκλημα; Η ανακάλυψη του Σταύρου ότι και ο Αλέκος είχε συναντηθεί με την Κατερίνα μία μέρα πριν την εξαφάνισή της τον αιφνιδιάζει. Με σύμμαχό του την Άννα ψάχνουν το σπίτι του Αλέκου. Οι καταθέσεις του Αλέκου και του Παναγιώτη βάζουν σε σκέψεις τον Σταύρο, τον Δημήτρη και τον Ανδρέα. Δεν μπορούν να είναι σίγουροι για τίποτα. Όλοι είναι ύποπτοι. Ο Σταύρος συγκρούεται έντονα με τον Δημήτρη και τον Ανδρέα γιατί δεν έχουν φέρει ακόμη αποτελέσματα και, σε μία τελευταία προσπάθεια να βρει στοιχεία για τη δολοφονία της αδερφής του, θα προβεί σε μία δήλωση στον Τύπο. Μήπως, όμως, αυτή η δήλωση εξοργίσει τον δολοφόνο; Κι ενώ όλοι εξακολουθούν να είναι ύποπτοι, ο Δημήτρης θα κάνει μία ανακάλυψη που θα ανατρέψει τα πάντα.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους: ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

