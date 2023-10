Κόσμος

Ερντογάν σε Μπάιντεν για Μέση Ανατολή: Η Γάζα είναι καταπιεσμένη, το Ισραήλ όχι

Ο Τούρκος Πρόεδρος, απηύθυνε τον λόγο στον Τζο Μπάιντεν και τόνισε μεταξύ άλλων πως "υπάρχει ένα πρόβλημα ασφάλειας μεταξύ Τουρκίας – ΗΠΑ".

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απευθύνθηκε σε ομιλία του στον Τζο Μπάιντεν και είπε μεταξύ άλλων πως υπάρχει ένα πρόβλημα ασφάλειας μεταξύ Τουρκίας – ΗΠΑ, εξέφρασε τις ανησυχίες του για την αποστολή αμερικανικού και βρετανικού αεροπλανοφόρου στο Ισραήλ αλλά τόνισε ακόμη πως "η Γάζα είναι καταπιεσμένη, το Ισραήλ δεν είναι" και κάλεσε όλα τα μέρη να συνετιστούν.

"Κάνω έκκληση σε όλο τον κόσμο: Η διακοπή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τροφής σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί σε 360 χιλιόμετρα αποτελεί παραβίαση των πιο βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η συνολική τιμωρία του λαού της Γάζας θα προκαλέσει περισσότερα δάκρυα", είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Για την ανθρωπιστική βοήθεια της Τουρκίας μέσω Αιγύπτου, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε «στείλαμε το αεροπλάνο μας για ανθρωπιστική βοήθεια σήμερα το πρωί. Το αεροπλάνο που μετέφερε τις πρώτες βοήθειες προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο στις 12 το μεσημέρι σήμερα. Ο Πρόεδρός μας της AFAD συνεχίζει το έργο του για την αποστολή νέων υλικών βοήθειας στην περιοχή. Ομοίως, ενώ το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία το κάνουν αυτό, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο μιλούν για αποστολή αεροπλανοφόρων. Αναρωτιέμαι αν αυτά περιλαμβάνονται στη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Ανησυχούμε. Εάν έχετε τον παραμικρό σεβασμό για την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα πρέπει να μιλήσουν για το τι είδους βοήθεια μπορούμε να προσφέρουμε εδώ. Θα συνεχίσουμε να παραδίδουμε την ανθρωπιστική μας βοήθεια στη Γάζα».

«Καλούμε όλα τα μέρη στην κοινή λογική και να συζητήσουμε για διαρκή ειρήνη. Τόσο ο υπουργός μου όσο και ο επικεφαλής της MIT συνεχίζουν εντατικά τις επαφές μας. Πρέπει να εκφράσω ένα θέμα συγκεκριμένα: η Γάζα είναι αυτή τη στιγμή η καταπιεσμένη και η θυματοποιημένη. Αλλά το Ισραήλ δεν είναι σε τέτοια κατάσταση καταπίεσης», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ανέφερε ακόμη πως «οι ΗΠΑ που στέλνουν αεροπλανοφόρα στην περιοχή δεν μειώνουν την ένταση μεταξύ των μερών. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ συναντά τον υπουργό εξωτερικών μου. Λέει, «Προσεγγίζω το Ισραήλ όχι ως Υπουργός Εξωτερικών, αλλά ως Εβραίος». Τι είδους προσέγγιση είναι αυτή; Τι θα πεις αν οι άνθρωποι γύρω σου σου πουν «Προσεγγίζω την περιοχή ως μουσουλμάνος»; Δεν λέμε Εβραίοι, Τούρκοι, αυτό ή εκείνο. Θα προσεγγίσεις τον άλλον ως άνθρωπο. Δεν βλέπετε την κατάσταση αυτών των παιδιών; Δεν βλέπετε τι έχουν γίνει μαμάδες και μπαμπάδες; Δεν το έχουμε προσεγγίσει ποτέ πριν. Έχουμε θέσει τις ισραηλινές πρεσβείες στη χώρα μας υπό πάσης φύσεως προστασία».

Για την κατάρριψη του τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Δεν είμαστε μαζί με τις ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ; Οι ΗΠΑ κατέρριψαν το ντρόουν μας; Πώς μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο; Υπάρχει ένα πρόβλημα ασφάλειας ανάμεσά μας».

