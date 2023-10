Κόσμος

ΕΕ: Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, φυγαδεύτηκε σε καταφύγιο μόλις ήχησαν οι σειρήνες στην περιοχή Κφαρ Αζά στο Ισραήλ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η Ευρώπη στέκεται «στο πλευρό του Ισραήλ», το οποίο έχει «το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του» απέναντι στις «θηριωδίες που διαπράττει η Χαμάς».

«Η Χαμάς είναι η μόνη υπεύθυνη για ό,τι συμβαίνει. Οι ενέργειες της Χαμάς δεν έχουν καμία σχέση με τις νόμιμες φιλοδοξίες του παλαιστινιακού λαού. Αντίθετα, η φρίκη που εξαπέλυσε η Χαμάς προκαλεί μόνο περισσότερα βάσανα στους αθώους Παλαιστινίους», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν από το Ισραήλ, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη.

Σε καταφύγιο έσπευσαν μόλις ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού στο Ισραήλ η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η επικεφαλής του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα που επισκέφτηκαν σήμερα Παρασκευή (13/10) την «πληγωμένη» περιοχή του Κφαρ Αζά.

???????? European Commission President Ursula von der Leyen rushes to bomb shelter in Israel. pic.twitter.com/WSsAhGZFsP — Jackson Hinkle ???? (@jacksonhinklle) October 13, 2023

Η ΕΕ καταδικάζει την "άνανδρη δολοφονία" του δασκάλου στη Γαλλία

Την καταδίκη της για την άνανδρη δολοφονία ενός δασκάλου σήμερα στη Γαλλία, εκφράζει με μήνυμά της στο «Χ» (πρώην twitter), η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογραμμίζοντας την ανάγκη να παραμείνουμε ενωμένοι ενάντια στους τρομοκράτες.

«Καταδικάζω με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την άνανδρη δολοφονία ενός δασκάλου, καθώς και την επίθεση σε δύο συναδέλφους του σήμερα σε σχολείο στο Αράς. Οι σκέψεις μου είναι με τους αγαπημένους των θυμάτων. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι ενάντια στους τρομοκράτες», αναφέρει στην ανάρτησή της στο «Χ», η πρόεδρος της Επιτροπής.

