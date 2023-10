Ισραήλ: επιχειρήσεις στα περίχωρα της Γάζας (βίντεο)

Κόσμος

Λήγει το τελεσίγραφο για εκκένωση της Γάζας. Μεμονομένες επιχειρήσεις ξεκίνησε το Ισραήλ. Η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Σφίγγει ο κλοιός από το Ισραήλ γύρω από τη Γάζα, που έδωσε τελεσίγραφο 24 ωρών για την εκκένωσή της πριν πραγματοποιήσει χερσαία επίθεση.

Οι ισραηλινές δυνάμεις διείσδυσαν στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες, ανακοίνωσε απόψε ο στρατός, πριν από την αναμενόμενη χερσαία επιχείρηση στον πυκνοκατοικημένο παλαιστινιακό θύλακα.

«Τις τελευταίες 24 ώρες οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού πραγματοποίησαν τοπικής κλίμακας επιδρομές εντός του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας» αναζητώντας «τρομοκράτες» που εκτοξεύουν ρουκέτες προς το Ισραήλ και «εξοπλισμό» αναφέρεται στην ανακοίνωση αυτήν. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, καταβλήθηκαν επίσης προσπάθειες για τον εντοπισμό ατόμων που αγνοούνται. Ο στρατός έχει επιβεβαιώσει ότι στη Γάζα κρατούνται τουλάχιστον 120 «αιχμάλωτοι».

Στις επιχειρήσεις αυτές συμμετείχαν μονάδες του πεζικού και άρματα.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε επίσης ότι σημαντικός αριθμός αμάχων στη Γάζα άρχισε να μετακινείται προς τα νότια «για να σωθεί».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχεδόν καμία απώλεια στο Ισραήλ από τις εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Γάζα, καθώς οι πολίτες υπακούουν στις εντολές και σπεύδουν στα καταφύγια όταν σημαίνει ο συναγερμός.

