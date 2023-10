Οικονομία

ΑΑΔΕ: Νέες επιτυχίες των Τελωνείων σε όλη τη χώρα

"Λαβράκι" έπιασαν στα τελωνεία της χώρας. Τι προσπάθησαν να περάσουν λαθραία.

Σε διαρκή επαγρύπνηση βρίσκονται οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σημειώνοντας συνεχώς επιτυχίες στον τομέα περιστολής του λαθρεμπορίου και του παραεμπορίου, καθώς και της παράνομης εισαγωγής και διακίνησης ρευστών διαθεσίμων και ναρκωτικών ουσιών.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

1. Εντοπισμός ποσότητας λαθραίων τσιγάρων επιμελώς κρυμμένων κατάσχεσαν οι τελωνειακοί της ΑΑΔΕ στους Κήπους.

Με το αυτοκινούμενο σύστημα ανίχνευσης x-ray, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ «σκάναραν» Ι.Χ. αυτοκίνητο με γαλλικές πινακίδες κατά την είσοδό του στη χώρα. O οδηγός, τουρκικής υπηκοότητας και κάτοικος Γαλλίας, είχε κρύψει στη μπαγκαζιέρα, στο πορτ μπαγκάζ, στον πίσω προφυλακτήρα, ακόμη και μέσα στην εφεδρική ρεζέρβα του αυτοκινήτου, 1.600 πακέτα λαθραία τσιγάρα μάρκας «Marlboro Red».

Τα τσιγάρα κατασχέθηκαν άμεσα, ενώ οι υπό διαφυγή δασμοί και φόροι ξεπερνούν τα 6.400 ευρώ.

2. Αποτροπή απόπειρας παράνομης εισαγωγής ρευστών διαθεσίμων στην Κακαβιά.

Ελεγκτές της ΑΑΔΕ σταμάτησαν λεωφορείο με ελληνικές πινακίδες προερχόμενο από την Αλβανία κατά την είσοδό του στη χώρα μας μέσω του συνοριακού σταθμού Κακαβιάς και μετά από ενδελεχή έρευνα ανακάλυψαν χαρτονομίσματα αξίας 41.690 ευρώ. Ο οδηγός, αλβανικής υπηκοότητας, τα είχε κρύψει σε διάφορα σημεία του λεωφορείου, χωρίς να τα δηλώσει στο τελωνείο, κατά παράβαση των διατάξεων για τα ρευστά διαθέσιμα. Του επιβλήθηκε πρόστιμο ίσο με το 25% του συνολικού χρηματικού ποσού, ενώ η υπόθεση τελεί υπό περαιτέρω διερεύνηση.



3. Εντοπισμός ναρκωτικών που «ταχυδρομήθηκαν» μέσα σε δέμα με ρούχα.

Στον εντοπισμό και την κατάσχεση 2,6 κιλά ναρκωτικών προχώρησαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ΑΑΔΕ μετά από έλεγχο σε αποθήκη του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος».

Ο ανιχνευτής σκύλος «Diego» της ΑΑΔΕ, δεν ξεγελάστηκε από το καμουφλάζ και εντόπισε 2,592 κιλά κάνναβης και Δ9-Δ8-τετραυδροκανναβινόλης, που ήταν επιμελώς συσκευασμένα μέσα σε χαρτοκιβώτιο με ρούχα, στην αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης των ΕΛΤΑ του αεροδρομίου.

Τα ναρκωτικά, που η αξία τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 77.000 ευρώ, κατασχέθηκαν και στάλθηκαν στην ΑΑΔΕ, στο χημείο για ανάλυση. Ακολούθησε οργανωμένη ελεγχόμενη παράδοση ναρκωτικών από την ΕΛ.ΑΣ., που οδήγησε στη σύλληψη ενός ατόμου.

