Πατριάρχης Βαρθολομαίος - Κασσελάκης: στήριξη στην επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Ποια θέματα ανέπτυξαν κατά τη συνάντησή τους ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο, είχε το απόγευμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, στο πλαίσιο της συνάντησης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επέδωσε στον Οικουμενικό Πατριάρχη απαντητική επιστολή στην συγχαρητήρια επιστολή του και τον ευχαρίστησε για τη στήριξή του στους πληγέντες στη Θεσσαλία.

Παράλληλα, συνομίλησαν για τη σημασία που έχουν οι πρωτοβουλίες για ειρήνη και σεβασμό του διεθνούς δικαίου στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, για τις διαχρονικές προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριάρχη για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και για το ισχυρό μήνυμα σεβασμού της ανθρώπινης ζωής που έδωσε τον Απρίλιο 2016 από τη Λέσβο κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης.

Επίσης, συνομίλησαν για τα θέματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τόνισε την αμέριστη στήριξή του στην προσπάθεια για επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

