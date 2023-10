Κόσμος

Χαμάς σε Ισραήλ: Θα ζήσουμε με το κεφάλι ψηλά, ή θα πεθάνουμε μαχόμενοι

Τι αναφέρει αξιωματούχος της Χαμάς για την επίθεση του Ισραήλ στην Γάζα.

Με την ένταση να κορυφώνεται μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στην Μέση Ανατολή, με κομμένη την "ανάσα" παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή η διεθνής κοινότητα, που κάνει εκκλήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, εν όψει της επικείμενης χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ στην Γάζα, για την οποία εξέδωσε και τελεσίγραφο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το CNN ο Izzat al-Risheq, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, διεμήνυσε ότι η οργάνωση «δεν θα παραδώσει τον νόμιμο αγώνα μας για ελευθερία και αυτοδιάθεση».

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, δήλωσε την Παρασκευή ότι η τρέχουσα κατάσταση στη Γάζα αντιπροσωπεύει «μια εξαιρετικά θρασεία και βάναυση προσπάθεια για τη βίαια απομάκρυνση των Παλαιστινίων από τη γη τους. Ή θα ζήσουμε με το κεφάλι ψηλά, ή θα πεθάνουμε μαχόμενοι».

Τόνισε ακόμη ότι το Ισραήλ έπληξε τη Γάζα με 6.000 βόμβες την περασμένη εβδομάδα, αριθμός που παρέχεται από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

Όπως δήλωσε, η Χαμάς αρνήθηκε «να εκδιωχθούμε από τα σπίτια μας για άλλη μια φορά» και «θα αντισταθεί στην προσπάθεια του Ισραήλ να εκκαθαρίσει εθνοτικά τη Γάζα».

Αυτές οι δηλώσεις έγιναν αφού ο ισραηλινός στρατός έδωσε τελεσίγραφο σε 1,1 εκατομμύρια Παλαιστινίους που ζουν στη βόρεια Γάζα να εκκενώσουν τα σπίτια τους έως τις 8 το βράδυ της Παρασκευή, προειδοποιώντας για μεγάλη χερσαία επέμβαση.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα «απάνθρωπες» και «βάρβαρες» και είπε ότι παραβιάζουν «όλους τους νόμους και τις συνθήκες που οι λεγόμενες ελεύθερες και δημοκρατικές χώρες ισχυρίζονται ότι πιστεύουν».

