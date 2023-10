Κοινωνία

Τροχαίο: Σκοτώθηκε οδηγός νταλίκας (εικόνες)

Ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο, όπου άφησε την τελευταία πνοή του ο οδηγός του φορτηγού, ενώ τραυματίστηκε ο ανήλικος συνοδηγός του οχήματος. Πως συνέβη το δυστύχημα.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ μια νταλίκα, που μετέφερε ζώα, ανετράπη στο ύψος των Βιλίων.

Αποτέλεσμα της ανατροπής ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού και ο τραυματισμός ενός ανήλικου συνοδηγού, που μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν».

Λόγω του τροχαίου είχε διακοπεί για ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών και στα δύο ρεύματα, ωστόσο από νωρίς το βράδυ της Παρασκευής, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

