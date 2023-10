Κοινωνία

Ισραήλ: Στην Αθήνα η πρώτη πτήση τσάρτερ με Αμερικανούς πολίτες

Σειρά εμπορικών πτήσεων υπό τον συντονισμό των Αρχών των ΗΠΑ, εχει δρομολογηθεί για την μεταφορά Αμερικανών από το Ισραήλ προς την Ευρώπη.

(εικόνα αρχείου)

Η πρώτη πτήση που οργάνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την απομάκρυνση Αμερικανών πολιτών από το Ισραήλ προσγειώθηκε την νύχτα στην Αθήνα.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι είπε νωρίτερα στους δημοσιογράφους ότι αυτή η πρώτη ειδικά ναυλωμένη πτήση βρισκόταν «καθ’ οδόν» για την Ευρώπη.

Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει επίσης την πιθανότητα απομάκρυνσης των Αμερικανών πολιτών δια θαλάσσης. «Απλώς προσπαθούμε να έχουμε περισσότερες επιλογές», σημείωσε.

Μια πηγή, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ανέφερε ότι προγραμματίζονται και άλλες τέτοιες πτήσεις από το Τελ Αβίβ για την Αθήνα, τουλάχιστον μέχρι τις 19 Οκτωβρίου.

Την Τετάρτη η εταιρεία United Airlines ανακοίνωσε ότι θα προσθέσει δύο ακόμη πτήσεις στο δρομολόγιο Νιούαρκ-Αθήνα, για να βοηθήσει τους Αμερικανούς που προσπαθούν να επιστρέψουν στις ΗΠΑ από το Ισραήλ.

Τις προηγούμενες ώρες η εταιρεία έκανε λόγο και για μια τρίτη, επιπρόσθετη πτήση ενώ και η Delta Air Lines σκοπεύει να αυξήσει τα δρομολόγιά της από την Αθήνα τις επόμενες ημέρες. Η United, η American και η Delta έχουν διακόψει προσωρινά τις απευθείας πτήσεις τους από και προς το Ισραήλ.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Ρίτσαρντ Βέρμα είχε επαφές στις αρχές της εβδομάδας με τις αεροπορικές εταιρείες για το θέμα του επαναπατρισμού των Αμερικανών. Φέρεται να είπε στις εταιρείες ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει δεχθεί σχεδόν 17.000 αιτήματα για βοήθεια από Αμερικανούς που θέλουν να φύγουν από το Ισραήλ.

