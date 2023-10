Τεχνολογία - Επιστήμη

Κρήτη: Σεισμός νότια της Γαύδου

Πόση ένταση είχε ο σεισμός, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, ανοιχτά της Γαύδου, νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός καταγράφηκε στις 07:20 του Σαββάτου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε απόσταση 33 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 20,8 χιλιόμετρα.

