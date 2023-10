Πολιτισμός

Πέθανε η Λουίζ Γκλικ

Μια από τις σημαντικότερες δημιουργούς στην χώρα της, στο είδος που υπηρετούσε, έφυγε από την ζωή τρία χρόνια μετά την βράβευση της με το ανώτατο βραβείο παγκοσμίως.

Η αμερικανίδα ποιήτρια και νομπελίστρια της Λογοτεχνίας Λουίζ Γκλικ απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών, επιβεβαίωσε χθες, Παρασκευή, στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκδοτικός οίκος της και το πανεπιστήμιο Γέιλ, στο οποίο δίδασκε.

Γεννημένη στη Νέα Υόρκη, η Λουίζ Γκλικ θεωρείται μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της αμερικανικής ποίησης. Είχε τιμηθεί το 2020 από τη Σουηδική Ακαδημία για «τη χαρακτηριστική ποιητική φωνή της» και είχε γίνει η 16η γυναίκα που τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

«Η ποίηση της Λουίζ Γκλικ δίνει φωνή στην ακατάσβεστη δίψα μας για γνώσεις και για συνδέσεις σ' ένα κόσμο που είναι συχνά λίγο μόνο αξιόπιστος. Το έργο της είναι αθάνατο», χαιρετίζει σε ανακοίνωσή του προς το Γαλλικό Πρακτορείο ο εκδότης της Τζόναθαν Γκαλάσι του οίκου Farrar, Straus and Giroux.

Το έργο της, το οποίο άρχισε στο τέλος των χρόνων του 1960 και είναι διάσημο για το ρέον στυλ του και την εξιδανίκευση της απλής ομορφιάς της φύσης, της χάρισε πολυάριθμα βραβεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για την πολυφωνική ποιητική συλλογή της «The Wild Iris», που κυκλοφόρησε το 1992, είχε τιμηθεί, για παράδειγμα, το βραβείο Πούλιτζερ.

Μέσα σε περισσότερο από 50 χρόνια, η Λουίζ Γκλικ εξέδωσε πολλές συλλογές ποιημάτων, δοκίμια και ένα μυθιστόρημα, το «Maridold and Rose: A fiction» (2022), με θέμα την εσωτερική ζωή δύο πολύ διαφορετικών διδύμων.

