Χαμάς: συγκλονιστικές εικόνες με μωρά και ομήρους από το Ισραήλ (βίντεο)

Σοκ προκαλεί το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς, με μωρά και μικρά παιδιά στην αγκαλιά μελών της οργάνωσης.

Βίντεο με μαχητές της Χαμάς που κατά την εισβολή τους στο Ισραήλ, έχουν στην αγκαλιά τους μωρά και μικρά παιδιά, έδωσε στην δημοσιότητα η οργάνωση.

Στο μικρής διάρκειας βίντεο άνδρες της Χαμάς φαίνονται να κρατούν παιδιά άγκαλιά και να προσπαθούν να τα ηρεμήσουν, ενώ ένας χτυπάει ένα μωρό στην πλάτη.

Άλλος ένας κουνά ένα καροτσάκι για να ηρεμήσει το μωρό που είναι μέσα σε αυτό.

Όπως έχει γίνει γνωστό δεκάδες άτομα, μεταξύ τους και αρκετά παιδιά, έχουν απαχθεί από το νότιο Ισραήλ και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, με την τύχη τους να αγνοείται.

Hamas releases footage of its members carrying babies during the terrorist attack in southern Israel on October 7. pic.twitter.com/otmmqiy3ap — Joe Truzman (@JoeTruzman) October 13, 2023

