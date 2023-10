Πολιτική

Εκλογές - Βορίδης: οι “γαλάζιοι” αιρετοί θα διαχειριστούν καλύτερα τα κονδύλια (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Υπ. Επικρατείας για τις βολές της αντιπολίτευσης περί εκβιασμού των εκλογέων. Τι απάντησε για τον πήχη της ΝΔ και τον β’ γύρο. Τι απάντησε για το Ισραήλ και για την ακρίβεια.

«Λέμε ότι έχουμε βάλει έναν πολιτικό στόχο για τις 13 περιφέρειες και τους 3 Δήμους. Σε πρώτη φάση έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σε 7 περιφέρειες και σε 1 Δήμο. Όμως τα πολιτικά συμπεράσματα έχουν ήδη εξαχθεί. Οι αυτοδιοικητικές είναι εκλογές δύο γύρων και δεν μπορούν να εξαχθούν πολιτικά συμπεράσματα όταν έχουμε δύο υποψηφίους», είπε ο Μάκης Βορίδης στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα».

Ο υπουργός Επικρατείας συμπλήρωσε ότι «Από τις 6 περιφέρειες που έχουν εκλογές στον β’ γύρο, στις 5 οι αντίπαλοι των επιλογών μας, είναι αυτοί που λέμε «αντάρτες» της ΝΔ. Εμείς εξακολουθούμε να αγκαλιάζουμε την πρόταση μας. Αύριο όταν συζητάμε τα αποτελέσματα δεν θα μπορεί να προστεθεί κάτι στο πολιτικό συμπέρασμα που έχει ήδη εξαχθεί. Αν κερδίσει «αντάρτης», σημαίνει ότι οι πολίτες επέλεξαν σε επίπεδο προσώπου όχι ότι διάλεξαν κάποιον από την αντιπολίτευση».

Ερωτηθείς για τις δημοτικές εκλογές, ο Μάκης Βορίδης είπε ότι «Στον Δήμο Αθηναίων έχουμε πιο καθαρά πολιτικά χαρακτηριστικά, καθώς ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε τους εναγκαλισμούς με τον ΣΥΡΙΖΑ κει επιδιώκει να πάρει ένα κομμάτι από τον ΑΝΤΑΡΣΥΑ».

Επεσήμανε όμως ότι «Στην Θεσσαλία δεν είδα ανάλογο πολιτικό σκηνικό. Είδα ότι για τον κ. Κουρέτα αποσύρονται την τελευταία εβδομάδα τα κομματικά στελέχη, δεν είναι ενεργά παρόντα ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε του ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν εκεί ούτε ο κ. Κασσελάκης να κάνει μια αγκαλιά στον κ. Κουρέτα. Τι ίδιο ισχύει για τον κ. Ανδρουλάκη, παρότι έχουν δώσει στήριξη».

Σχετικά με τις επιθέσεις και την κριτική της αντιπολίτευσης για «εκβιασμό ψηφοφόρων» από στελέχη της Κυβέρνησης και της ΝΔ, ο Μάκης Βορίδης ανέφερε ότι «Προφανώς οι υποψήφιοι μας είναι προτιμότεροι. Υπάρχουν τοποθετήσεις που λέει το ΠΑΣΟΚ ότι εμείς δεν θα συνεργαστούμε εάν δεν βγουν οι δικοί μας υποψήφιοι. Δεν λέμε αυτό, λέμε πως οι δικοί μας θα το κάνουν καλύτερα, θα διαχειριστούν καλύτερα τα κονδύλια γιατί πολλές από τις επιλογές θα έχουν ιδεολογικοπολιτικά πρόσημα, όπως πχ. πως θα αξιοποιήσω τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι άλλο να λέω ότι με έναν Περιφερειάρχη έχουμε κοινό όραμα και να θεωρώ ότι θα τα καταφέρει καλύτερα και άλλο να λες ότι εάν εκλεγεί ο άλλος υποψήφιος, δεν θα συνεργαστώ. Εμείς λέμε το πρώτο. Οι κατανομές των κονδυλίων δεν γίνονται αυθαιρέτως και όπως έλαχε του καθενός, επειδή έχει μπλε ή πράσινα μάτια».

«Υπάρχει αυξημένο επίπεδο εγρήγορσης για όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ. Υπάρχει εύλογη ανησυχία, μήπως αυτό διαχυθεί. Είμαι υπερήφανος για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Προσωπικά όταν είδα το βίντεο της Χαμάς με τα απαχθέντα μωρά, εξοργίστηκα. Πήραμε καθαρή θέση απέναντι σε άθλια τρομοκρατικά χτυπήματα», δήλωσε ο Υπ. Επικρατείας, σημειώνοντας ότι «Είμαστε με το Ισραήλ, αλλά εμμένουμε στη θέση ότι πρέπει να λυθεί το Παλαιστινιακό».

Σχετικά με την ακρίβεια, ο Μάκης Βορίδης απάντησε ότι «Το θέμα της ακρίβειας δεν είναι ελληνικό είναι παγκόσμιο. Σε επίπεδο ευρωπαϊκό τα πάμε πολύ καλά. Το διαθέσιμο εισόδημα λόγω μειώσεων στη φορολογία, αυξήσεων κατώτατου μισθού, τριετιών, αυξήσεις μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και άλλων παρεμβάσεων, έχει βελτιωθεί».

Συμπλήρωσε ότι «Θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα από την κυβέρνηση αλλά και καταναλωτική συνείδηση», ενώ αναφορικά με σενάρια για έκτακτη ενίσχυση ευάλωτων ομάδων τα Χριστούγεννα απάντησε πως «Αυτή η χρονιά δημοσιονομικά πάει καλά. Έχουμε αποδείξει ότι όταν υπάρχει δημοσιονομικό πλεόνασμα δίνουμε μέρισμα».

