Ισραήλ: Νέα διορία για εκκένωση της Γάζας από άμαχους

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έθεσαν νέα προθεσμία για την εκκένωση του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έθεσαν νέα προθεσμία για να εγκαταλείψουν οι Παλαιστίνιοι το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και να κατευθυνθούν προς νότο με ασφάλεια σε μια προδιαγεγραμμένη διαδρομή, κάτι που θα πρέπει να κάνουν σήμερα από τις 10 π.μ ως τις 4 μ.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Οι κάτοικοι του Μπέιτ Χανούν θα πρέπει να πάνε στο Χαν Γιουνίς και θα ακολουθήσουν περαιτέρω οδηγίες, έγραψε στα αραβικά στην πλατφόρμα X ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος.

«Να είστε βέβαιοι πως οι ηγέτες της Χαμάς φρόντισαν τους εαυτούς τους και αναζητούν προστασία από τις επιθέσεις στην περιοχή», πρόσθεσε. Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες.

Πολλές επικρίσεις έχουν διατυπωθεί για τη διαταγή που δίνει το Ισραήλ στους Παλαιστινίους να εκκενώσουν τη Γάζα και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καλέσει τη χώρα να ανακαλέσει τη διαταγή της, επισημαίνοντας την απειλή η κατάσταση να γίνει «καταστροφική». Η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος έχουν διατυπώσει επίσης επικρίσεις.

Η διαταγή των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων να αποχωρήσουν από τις βόρειες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι θεωρείται ένδειξη ότι επίκειται χερσαία επίθεση του ισραηλινού στρατού.

Ο στρατός του Ισραήλ βρήκε πτώματα ισραηλινών αγνοουμένων στη Λωρίδα της Γάζας

Δυνάμεις του ισραηλινού στρατού βρήκαν πτώματα αγνοούμενων πολιτών της χώρας κατά τη διάρκεια της προώθησής τους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα στην ψηφιακή έκδοση της Jerusalem Post.

Η εφημερίδα ανέφερε πως τα πτώματα βρέθηκαν χθες τη νύχτα, καθώς η 7η ταξιαρχία προέλαυνε προς τα σύνορα.

Ο αριθμός των πτωμάτων δεν διευκρινίζεται. Η ταξιαρχία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περικύκλωσε περιοχή, βρήκε τα πτώματα και τα μετέφερε στην ισραηλινή επικράτεια.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως προχώρησε χθες τις πρώτες του χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, όπου αναμένεται ευρείας κλίμακας έφοδος με σκοπό να εξαλειφθεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς. Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, σκοπός ήταν να «εκκαθαριστούν» περιοχές «από τρομοκράτες και όπλα».

Από την πλευρά του ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς –οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ– ανακοίνωσε πως 13 από τους τουλάχιστον 150 ομήρους που πήρε στο Ισραήλ σκοτώθηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Ανέφερε πως ανάμεσά τους ήταν ξένοι, χωρίς να διευκρινίσει τις εθνικότητές τους. Δεν έχει υπάρχει επιβεβαίωση από μέρους Τσαχάλ, του ισραηλινού στρατού, που ανέφερε πως θα ερευνήσει αυτή την πληροφορία.





