Κατασκοπεία - Βρετανία: Σε δίκη πέντε Βούλγαροι

Οι Βούλγαροι υπήκοοι ζούσαν στο Λονδίνο και το Νόρφολκ και συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική αστυνομία τον Φεβρουάριο. Ποιες είναι οι κατηγορίες που τους βαραίνουν

Πέντε Βούλγαροι υπήκοοι που κατηγορούνται ότι συνιστούσαν τμήμα ενός δικτύου κατασκοπείας της Ρωσίας στη Βρετανία εμφανίσθηκαν σήμερα μέσω βιντεοδιάσκεψης για σύντομη ακρόαση σε δικαστήριο του Λονδίνου.

Οι τρεις άνδρες και οι δύο γυναίκες κατηγορούνται για συνωμοσία «με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα ήταν άμεσα ή έμμεσα χρήσιμες στον εχθρό για σκοπούς επιζήμιους για την ασφάλεια και τα συμφέροντα του κράτους», το διάστημα μεταξύ 30ης Αυγούστου 2020 και 8ης Φεβρουαρίου 2023.

Ο Ορλίν Ρούσεφ, 45 ετών, ο Μπίζερ Τζαμπάζοφ, 41 ετών, η Κατρίν Ιβάνοβα, 31 ετών, ο Ιβάν Στογιάνοφ, 31 ετών και η Βάνια Καμπέροβα, 29 ετών, όλοι Βούλγαροι υπήκοοι που ζούσαν στο Λονδίνο και το Νόρφολκ, συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική αστυνομία τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

Εμφανίστηκαν για λίγο στο δικαστήριο Ολντ Μπέιλι του Λονδίνου, μιλώντας μόνο για να επιβεβαιώσουν το όνομα και την ηλικία τους.

Και οι πέντε κρίθηκαν προφυλακιστέοι μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, οπότε θα γίνει ακρόαση για να αποφασιστεί αν θα ενταχθούν σε ξεχωριστή υπόθεση στην οποία εμπλέκονται οι Ρούσεφ, Τζαμπάζοφ και Ιβάνοβα, οι οποίοι κατηγορούνται επίσης για αδικήματα σχετικά με πλαστογράφηση έγγραφων ταυτότητας.

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τους πέντε κατηγορούμενους ότι αποτελούσαν μέρος ενός οργανωμένου δικτύου το οποίο προέβαινε σε παρακολουθήσεις και σε εχθρικές δραστηριότητες για λογαριασμό της Ρωσίας εναντίον συγκεκριμένων στόχων, συμπεριλαμβανομένων και πιθανών απαγωγών.

