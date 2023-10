Κόσμος

Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Παρίσι: 7000 στρατιώτες και επιπλέον περιπολίες ασφαλείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από το γραφείο του Μακρόν ανακοινώθηκε πως οι στρατιώτες θα κινητοποιηθούν από το βράδυ της Δευτέρας και μέχρι νεωτέρας.

-







Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διέταξε την κινητοποίηση 7.000 στρατιωτών για να αυξηθούν οι περιπολίες ασφαλείας, ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο του, μία ημέρα μετά τη δολοφονία εκπαιδευτικού σε ισλαμιστική επίθεση.

Η Γαλλία τέθηκε σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας χθες, Παρασκευή, αφού ένας 20χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα έναν εκπαιδευτικό και τραυμάτισε σοβαρά άλλους δύο ανθρώπους σε επίθεση σε σχολείο στην πόλη Αράς της βόρειας Γαλλίας.

Από το γραφείο του Μακρόν ανακοινώθηκε πως οι στρατιώτες θα κινητοποιηθούν από το βράδυ της Δευτέρας και μέχρι νεωτέρας. Θα ενισχύσουν μια επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη και στο πλαίσιό της διεξάγουν τακτικά περιπόλους σε μεγάλα αστικά κέντρα και σε τουριστικά μέρη.

Η κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας κηρύχθηκε καθώς η Γαλλία φιλοξενεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι και αντιμετωπίζει απόψε στα προημιτελικά τη Νότια Αφρική.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν δήλωσε χθες, Παρασκευή, πως η επίθεση στο Αράς συνδέεται με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, όπου το Ισράηλ διεξάγει στρατιωτική επίθεση εναντίον των μαχητών της Χαμάς που το περασμένο Σάββατο πραγματοποίησαν αιματηρή επιδρομή στο ισραηλινό έδαφος.