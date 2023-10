Οικονομία

ΔΥΠΑ - ΕΦΚΑ: Οι πληρωμές έως τις 20 Οκτωβρίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 16 έως 20 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «Κατά την περίοδο 16 έως 20 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 95.082.100 ευρώ σε 105.003 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα:

1.Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 16 έως 20 Οκτωβρίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

Από τις 16 έως 20 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 23,8 εκατ. ευρώ σε 1.060 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

σε σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ Στις 20 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 12,1 εκατ. ευρώ σε 26.020 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)

σε για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας) Στις 16 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 182.100 ευρώ σε 183 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα τ.ΟΑΕΕ

Τέλος, στις 20 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 13,3 εκατ. ευρώ σε 5.740 δικαιούχους για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ σε έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς περιόδου 01.01.2019 - 30.09.2020.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

19 εκατ. ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

σε για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων 20 εκατ. ευρώ σε 23.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

σε στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

σε για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας 6 εκατ. Ευρώ σε 11.000 δικαιούχους για τα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα».

