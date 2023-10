Αθλητικά

Ο Ρονάλντο "καλπάζει" προς τα 1000 γκολ!

Φόρα για νέα ρεκόρ φαίνεται πως έχει πάρει ο σούπερ σταρ της μπάλας, ο οποίος σκόραρε και πάλι την Παρασκευή.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να σκοράρει «κατά βούληση» και με τα δύο γκολ που σημείωσε στην χθεσινή (13/10) νίκη με 3-2 επί της Σλοβακίας, έφθασε τα 857 στην καριέρα του και οδήγησε την εθνική Πορτογαλίας στην τελική φάση του Euro 2024.

Στην... παραγωγικότητα του διάσημου Πορτογάλου, συνέβαλε τα μέγιστα και η επιθετική τακτική που επέλεξε ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος παρέταξε τους Ιβηρες σε σχηματισμό 4-4-2, με τον Μπρούνο Φερνάντες στο πλευρό του Παλίνια στην μεσαία γραμμή, τους Μπερνάρντο Σίλβα και Ραφαέλ Λεάο στις «πτέρυγες» και τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Γκονσάλο Ράμος στην κορυφή της επίθεσης.

Οι Πορτογάλοι είχαν 25 επιθετικές ενέργειες, εκ των οποίων οι 12 στην αντίπαλη εστία. Το σκορ άνοιξε ο Ράμος στο 18`, ενώ ακολούθησαν τα δύο τέρματα του CR7, στο 29` με πέναλτι και στο 72ο λεπτό.

Ο Ρονάλντο μετρά πλέον 125 γκολ σε 202 συμμετοχές με το εθνόσημο και το σχετικό παγκόσμιο ρεκόρ μοιάζει -και επί της ουσίας είναι- ακατάρριπτο.

Ωστόσο, ο εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών όλων των εποχών, δεν αρκείται στα... πεπραγμένα και δηλώνει έτοιμος για μία νέα πρόκληση στην πλούσια και γεμάτη διακρίσεις καριέρα του. Μάλιστα, αναφερόμενος στο «στοίχημα» που του έχει προτείνει ο πρόεδρος της Πόρτο, Χόρχε Νούνο Πίντο, για το «ορόσημο» των 1.000 γκολ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν φαίνεται να... τρομάζει:

«Θα είναι αρκετά δύσκολο, αλλά έχει να κάνει με τη νοοτροπία μου και το κίνητρό μου. Εάν, σωματικά, τα πόδια μου... ανταποκρίνονται, θα δούμε τι θα συμβεί. Για να φθάσεις στο 1.000, πρέπει πρώτα να φθάσεις στο 900. Και νομίζω ότι θα φθάσω εκεί. Για τα υπόλοιπα, θα δούμε. Είναι πολύς ο δρόμος για τα 1.000 γκολ».





