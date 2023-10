Κόσμος

Μέση Ανατολή: Ισραήλ και Αίγυπτος συμφώνησαν να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα

Ποιες μέρες και ώρες θα παραμείνει ανοοχτή η μεθοριακή διάβαση.

«Το πράσινο φως» για να επιτραπεί στους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας μέσω του μεθοριακού περάσματος της Ράφα έδωσαν σήμερα Ισραήλ και Αίγυπτος, όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο χώρες, που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ, συμφώνησαν να παραμείνει ανοικτή αυτή η μοναδική μεθοριακή διάβαση μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας από τις 12.00 σήμερα μέχρι τις 17.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανέφερε ο αξιωματούχος που συνοδεύει τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν στην περιοδεία του σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

«Προσπαθούμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε αυτό (το πέρασμα), για να ανοίξει από τις 12 έως τις 5 σήμερα. Η Αίγυπτος, το Ισραήλ και το Κατάρ συνεργάζονται μαζί μας σε αυτό το θέμα», πρόσθεσε. Ο αξιωματούχος είπε ότι η Ουάσινγκτον ήρθε σε επαφής με Αμερικανοπαλαιστίνιους που βρίσκονται στη Γάζα και κάποιοι εξέφρασαν την επιθυμία να φύγουν μέσω της Ράφα.

Διευκρίνισε όμως ότι δεν είναι σαφές αν η διάβαση είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή και είναι επίσης άγνωστο αν η Χαμάς θα επιτρέψει στους ανθρώπους να φτάσουν μέχρι εκεί.

