Μέση Ανατολή: Η Σαουδική Αραβία διέκοψε τις συνομιλίες με το Ισραήλ

Ριάντ και Τελ Αβιβ έκαναν προσπάθειες για εξομάλυνση των σχέσεών τους. Τι έφερε τη διακοπή των συνομιλιών

Η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να διακόψει τις συνομιλίες για μια ενδεχόμενη εξομάλυνση των σχέσεών της με το Ισραήλ, καθώς μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή Χαμάς, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στη σαουδαραβική κυβέρνηση.

Το βασίλειο «αποφάσισε να διακόψει τις συνομιλίες για μια ενδεχόμενη εξομάλυνση με το Ισραήλ και ενημέρωσε γι' αυτό τους αμερικανούς αξιωματούχους», δήλωσε η πηγή, ενώ ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ριάντ, στο πλαίσιο περιφερειακής περιοδείας.

