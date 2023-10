Πολιτική

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη σε Νετανιάχου: Το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα - Να προστατευθούν οι άμαχοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε τη στήριξή του στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, υπογραμμίζοντας ωστόσο παράλληλα την ανάγκη να προστατευθούν οι άμαχοι στη Λωρίδα της Γάζας.

-

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τα συλληπητήριά του στον ισραηλινό λαό και τον αποτροπιασμό του για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς.

Ο Πρωθυπουργός επαναβεβαίωσε τη στήριξή του στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα.

Υπογράμμισε ακόμα την ανάγκη να προστατευθούν οι άμαχοι στη Λωρίδα της Γάζας.

Ειδήσεις σήμερα:

Psyche: Ελληνικά τηλεσκόπια σε διαστημική αποστολή από NASA - ESA

Τροχαίο: Σκοτώθηκε οδηγός νταλίκας (εικόνες)

Μαρία Κάλλας: Η Αντζελίνα Τζολί στην Ηλεία για τα γυρίσματα της ταινίας (εικόνες)