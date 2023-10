Κόσμος

Βερσαλλίες: Εκκενώνονται λόγω απειλής για βόμβα

Ο κόσμος αποχωρεί από το αχανές ανάκτορο και ειδικές δυνάμεις της Αστυνομίας πρόκειται να πραγματοποιήσουν λεπτομερή έλεγχο.

Το Ανάκτορο των Βερσαλλιών κοντά στο Παρίσι εκκενώνεται, έπειτα από προειδοποίηση για βόμβα, ανέφερε μια αστυνομική πηγή. Στις αστυνομίκές δυνάμεις της Γαλλίας έχει σημάνει συναγερμός, ενώ άγνωστο παραμένει το πόση ώρα θα χρειαστεί για να εκκενωθεί πλήρως το ανάκτορο από επισκέπτες και προσωπικό. Η απειλή περί βόμβας έγινε γνωστή με ανώνυμη προειδοποίηση στον ιστότοπο moncommissariat.fr . Οι Βερσαλλίες δεν πρόκειται να ξανανοίξουν για το κοινό σήμερα. Υπενθυμίζουμε ότι έχει πραγματοποιηθεί μπαράζ απειλών για βόμβα σε γαλλικά αξιοθέατα το τελευταίο διάστημα.

