Κόσμος

Κύπρος: Νεκρό παιδί που βρέθηκε να επιπλέει σε πισίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έχασε τη μάχη για τη ζωή του μικρό παιδί που βρέθηκε να επιπλέει σε πισίνα ξενοδοχείου.

-

Έφυγε από τη ζωή το απόγευμα του Σαββάτου το 6χρονο αγοράκι που στις 6 Οκτωβρίου εντοπίστηκε αναίσθητο να επιπλέει σε πισίνα ξενοδοχείου στην Πάφο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της ΑΔΕ Πάφου και Υπεύθυνο του ΤΑΕ Πάφου Μιχάλη Νικολάου, το αγοράκι ηλικίας 6.5 ετών περί ώρα 13:20 της 6ης Οκτωβρίου, εντοπίστηκε να επιπλέει στην πισίνα ξενοδοχείου στη Πάφο, στο οποίο διέμενε με την μητέρα του.

Το παιδί ανασύρθηκε από ναυαγοσώστη και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πάφου με ασθενοφόρο.

Η κατάσταση της υγείας του σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς ήταν κρίσιμη αλλά σταθερή. Στην συνέχεια, είπε ο κ. Νικολάου, μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο, όπου το Σάββατο κατέληξε.

Επί της σoρού του παιδιού θα διενεργηθεί νεκροψία σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Psyche: Ελληνικά τηλεσκόπια σε διαστημική αποστολή από NASA - ESA

Τροχαίο: Σκοτώθηκε οδηγός νταλίκας (εικόνες)

Πολωνία: Άνδρας ανέβηκε σε μνημείο και απειλούσε ότι κρατά βόμβα (βίντεο)