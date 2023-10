Κόσμος

Πόλεμος στο Ισραήλ - Νετανιάχου: Το επόμενο στάδιο έρχεται (βίντεο)

Δείτε τι ακριβώς προανήγγειλε ο ισραηλινός πρωθυπουργός μιλώντας στους στρατιώτες της χώρας του.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε το Σάββατο Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί έξω από τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το γραφείο του, δίνοντας στη δημοσιότητα και ένα βίντεο από τη συνάντηση αυτήν.

Ο Νετανιάχου ακούγεται να ρωτά τους φαντάρους: «Είστε έτοιμοι για το επόμενο στάδιο; Το επόμενο στάδιο έρχεται».

Δεν έκανε καμία άλλη διευκρίνιση στο βίντεο αυτό, που δείχνει μόνο τους στρατιώτες να κουνούν καταφατικά το κεφάλι, απαντώντας στην ερώτησή του.

