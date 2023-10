Υγεία - Περιβάλλον

Λαμία: Μωρό γεννήθηκε πριν φτάσει στο νοσοκομείο (εικόνες)

Καθ’οδόν προς το νοσοκομείο ήρθε στη ζωή μία βιαστική μπέμπα.

Ξεκίνησαν να πάνε στη Λάρισα για να γεννηθεί το δεύτερο παιδί τους, όμως η μπέμπα ήταν βιαστική και γεννήθηκε λίγο πριν φτάσουν τελικά στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Το περιστατικό συνέβη την 1η Οκτωβρίου και οι ευτυχισμένοι γονείς Καλλιόπη Διώτη και Κωνσταντίνος Ζαχαράκης, μίλησαν στο LamiaReport για την όμορφη περιπέτεια που είχαν μέχρι να κρατήσουν αγκαλιά το μωράκι τους που βιάστηκε να ‘ρθει στον κόσμο.

«Εκείνη τη μέρα με έπιασαν οι πόνοι και σε συνεννόηση με το γιατρό μας ετοιμάσαμε τα πράγματα και ξεκινήσαμε για την κλινική στη Λάρισα όπου ήταν προγραμματισμένο να γεννήσω», περιγράφει η κα Διώτη που μαζί με το σύζυγό της μένουν στο Νόστιμο Ευρυτανίας, ένα χωριό λίγο έξω από το Καρπενήσι.

«Στο ύψος της Βίτωλης έσπασαν στα νερά», συνεχίζει η μαμά περιγράφοντας την περιπέτειά τους. «Στα φανάρια του Σταυρού, είχε φτάσει και ο γιατρός μου που με εξέτασε και μου είπε ότι θα πρέπει να γεννήσω στο Νοσοκομείο Λαμίας, καθώς δεν υπήρχε χρόνος για μεγαλύτερο ταξίδι. Έτσι πήραμε τον Περιφερειακό για το συγκεκριμένο Νοσοκομείο, μπροστά ο γιατρός και πίσω εμείς».

Τελικά η μπέμπα αποδείχτηκε ακόμη πιο βιαστική και στην τελευταία στροφή του Περιφερειακού από όπου φαίνεται και το Νοσοκομείο Λαμίας, το ζευγάρι σταμάτησε και ενημέρωσε το γιατρό ότι το παιδί φτάνει. Ειδοποιήθηκε και ασθενοφόρο, όμως το μωρό αποδείχτηκε ακόμη πιο βιαστικό και όταν έφτασε το ΕΚΑΒ ήταν ήδη στην αγκαλιά της μαμάς του. «Τότε ξεκινήσαμε πομπή, ασθενοφόρο, εμείς και ο γιατρός μου για το Νοσοκομείο Λαμίας, όπου αμέσως με ανέλαβαν για να κοπεί ο ομφάλιος λώρος και όλα όσα έπρεπε να γίνουν», μας λέει η κα Διώτη.

Το μωράκι, ένα υγιέστατο και πανέμορφο κοριτσάκι, γεννήθηκε 3.100 γραμμάρια. Έμεινε μαζί με τη μαμά της 4 ημέρες στο Νοσοκομείο και πλέον είναι στο Νόστιμο Ευρυτανίας, μαζί με τους ευτυχισμένους γονείς της και τον 1,5 έτους αδερφό της.

«Ήταν μια πραγματική περιπέτεια και ήθελα να τη μοιραστώ με άλλους γονείς. Όλα πήγαν καλά. Είναι σημαντικό να έχεις ανθρώπους δίπλα σου και τους ευχαριστώ όλους που κινητοποιήθηκαν για να έρθει το μωρό μου με ασφάλεια στον κόσμο».

