Κόσμος

Χακάν – Σούκρι: Κοινή έκκληση για τερματισμό των συγκρούσεων και σεβασμό των αμάχων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Οι κοινές δηλώσεις τους.

-

«Η εξάπλωση της σύγκρουσης πρέπει να αποτραπεί. Καλούμε το Ισραήλ να τηρήσει το διεθνές δίκαιο», είπε μεταξύ άλλων ο Χακάν Φιντάν, στη συνάντηση που είχε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, στην Αίγυπτο.

Σε συνέντευξη τύπου με τον ομόλογό του Σούκρι, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε: «Θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι προσκαλούμε το Ισραήλ να τηρήσει το διεθνές δίκαιο και τις ανθρώπινες αξίες. Η ειρήνη του Ισραήλ δεν πρέπει να είναι μόνο με τις αραβικές χώρες, αλλά κυρίως με τους Παλαιστίνιους. Καταδικάζουμε τις επιθέσεις που στοχεύουν αμάχους και απώλειες ζωών. Καταδικάζουμε το Ισραήλ. Αγωνιζόμαστε για ανθρωπιστική βοήθεια από την πρώτη στιγμή. Στείλαμε τρία αεροπλάνα και τα αεροπλάνα θα συνεχίσουν να φτάνουν. Υπάρχουν περίπου 300 Τούρκοι πολίτες διπλής υπηκοότητας μέσα. Καταφέραμε να φέρουμε πίσω 30 από αυτούς»

ΥΠΕΞ Αιγύπτου: Έχουμε κοινό όραμα με Τουρκία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Σούκρι, δήλωσε: «Έχουμε ένα κοινό όραμα με την Τουρκία σχετικά με το πως θα ξεπεραστεί το ανθρώπινο δράμα των Παλαιστινίνων»

Ο Σούκρι είπε: «Η κρίση στη Γάζα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε όλες τις διαστάσεις της. Αυτή τη στιγμή συζητάμε με τους διεθνείς εταίρους μας τι μπορούμε να κάνουμε για να τερματίσουμε τη σύγκρουση. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να παρέχουμε προστασία στον παλαιστινιακό λαό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πόσιμο νερό, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Γάζα. Πρέπει να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθειά στη Γάζα. Η διεθνής κοινή γνώμη και το δίκαιο είναι πολύ σημαντικά σε αυτήν την κατάσταση. Η περιφερειακή συνεργασία είναι επίσης μεγάλης σημασίας για τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης»

Συνάντηση Φιντάν με Σίσι

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είχε συνάντηση και με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Φατάχ αλ Σίσι. Τόνισαν την ανάγκη για επείγουσα πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας. «Ο λαός δεν πρέπει να υπόκειται σε συλλογικές πολιτικές τιμωρίες», συμφώνησαν.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ενώ βρισκόταν στην Αίγυπτο είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με την Γερμανίδα ομόλογό του Ανναλένα Μπάερμποκ με την οποία συζήτησαν για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και την εκκένωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Βερσαλλίες: Εκκενώνονται λόγω απειλής για βόμβα

Τροχαίο: Σκοτώθηκε οδηγός νταλίκας (εικόνες)

Μαρία Κάλλας: Η Αντζελίνα Τζολί στην Ηλεία για τα γυρίσματα της ταινίας (εικόνες)